La capitale indienne lutte contre des niveaux dangereux de pollution de l’air

NEW DELHI (AP) – Les autorités indiennes ont fermé vendredi des usines et des chantiers de construction, restreint les véhicules à moteur diesel et déployé des arroseurs d’eau et des pistolets anti-smog pour contrôler la brume et le smog enveloppant l’horizon de la région de la capitale.

Le gouvernement de Delhi a fermé les écoles primaires et restreint les activités de plein air pour les élèves plus âgés car l’indice de qualité de l’air dépassait 470, considéré comme “sévère” et plus de 10 fois le seuil de sécurité mondial, selon le Central Pollution Control Board, géré par l’État.

À NOIDA, abréviation de New Okhla Industrial Development Authority, une ville à la périphérie de New Delhi, les écoles sont passées aux cours en ligne jusqu’à la huitième année pour faire face à la crise de santé publique.

La brume enveloppait les monuments et les immeubles de grande hauteur dans et autour de New Delhi.

Le ministre indien de l’Environnement, Bhupender Yadav, a reproché à l’État du nord du Pendjab, dirigé par le parti d’opposition Aam Admi, son incapacité à arrêter le brûlage des résidus de récolte, un contributeur clé à la pollution, au début de la saison des semis de blé d’hiver.

“Il n’y a aucun doute sur qui a transformé Delhi en chambre à gaz”, a tweeté Yadav mercredi.

Le plus haut responsable élu de l’État, Bhagwant Mann, s’est défendu en disant que son gouvernement était entré en fonction il y a seulement six mois et que les gouvernements fédéral et des États devaient s’attaquer ensemble à la crise de la pollution.

Sarvjeet Singh, un conducteur de pousse-pousse de 48 ans, a déclaré que le smog lui faisait mal aux yeux et qu’il avait du mal à respirer. « Il y a des problèmes, surtout le matin. Il est difficile de conduire mon véhicule à cause de la pollution. Mon autorickshaw est ouvert. Cela nous affectera plus que les gens dans les voitures. Nous devons travailler, que pouvons-nous faire ?

Rahul Azmera, 29 ans, un ingénieur logiciel qui travaille aux États-Unis et visite New Delhi avec ses parents, a déclaré : « J’ai l’impression que si je reste ici pendant un mois, je serais hospitalisé, définitivement. Cela me ferait très peur. »

« Je ressens beaucoup de respiration haletante ici à cause de la pollution. Je pouvais à peine voir jusqu’à 100 mètres (328 pieds) ou 200 mètres (656 pieds) », a-t-il déclaré.

Une fermeture complète des écoles, des collèges, des établissements d’enseignement et des activités commerciales non urgentes, ainsi qu’une restriction des véhicules privés, sont envisagées au cas où le niveau de pollution ne diminuerait pas ce week-end, a indiqué jeudi un communiqué du gouvernement.

Le gouvernement a conseillé aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes souffrant de problèmes respiratoires, cardiovasculaires et autres d’éviter les activités de plein air et de rester à l’intérieur autant que possible.

New Delhi arrive en tête de liste presque chaque année parmi les nombreuses villes indiennes à bout de souffle après les célébrations du festival Diwali avec leur allumage massif de pétards. La crise est particulièrement exacerbée en hiver lorsque le brûlage des résidus de récolte dans les États voisins coïncide avec des températures plus fraîches qui emprisonnent la fumée mortelle. Cette fumée se rend à New Delhi, entraînant une augmentation de la pollution dans la ville de plus de 20 millions d’habitants.

L’interdiction gouvernementale des activités de construction et de démolition comprend des projets tels que les autoroutes, les routes, les survols, les ponts aériens, la transmission d’électricité et les pipelines. Le gouvernement a également demandé aux autorités de la région de la capitale indienne couvrant New Delhi et certaines parties des États de l’Haryana et de l’Uttar Pradesh de décider s’il fallait autoriser les bureaux publics, municipaux et privés à travailler à 50% et demander aux autres de travailler à domicile.

Le gouvernement fédéral envisage également d’autoriser le travail à domicile pour ses bureaux.

Il a déclaré que la qualité globale de l’air à New Delhi devrait rester dans les catégories “sévère” ou “très sévère” jusqu’à samedi. Un examen du ministère de l’Environnement aura lieu lundi.

Les émissions des industries sans technologie de contrôle de la pollution et du charbon, qui contribue à produire la majeure partie de l’électricité du pays, ont été liées à la mauvaise qualité de l’air dans d’autres zones urbaines.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que le pays viserait à cesser d’ajouter des gaz à effet de serre dans l’atmosphère d’ici 2070 – deux décennies après les États-Unis et au moins 10 ans plus tard que la Chine.

