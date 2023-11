La capitale indienne fait une pause alors que la pluie apporte un répit au smog

NEW DELHI, 10 novembre (Reuters) – Les pluies tombées pendant la nuit à New Delhi et dans sa banlieue ont apporté un certain soulagement vendredi à la capitale indienne, où les autorités envisageaient de semer des nuages ​​pour améliorer l’air toxique qui règne dans la ville.

La ville, qui était jusqu’à jeudi la plus polluée au monde, a vu son indice de qualité de l’air (IQA) s’améliorer à 158 vendredi – un changement bienvenu par rapport au niveau “dangereux” de 400-500 observé la semaine dernière, selon un groupe suisse. IQAir.

Après une période de pluie qui a contribué à accroître la vitesse du vent, le gouvernement local a reporté sa décision de restreindre l’utilisation des véhicules entre le 13 et le 20 novembre.

La règle autorise la circulation des véhicules avec des numéros d’immatriculation impairs aux dates impaires et des numéros pairs aux dates paires. Des experts en environnement ont déjà déclaré que ce système était plus efficace pour décongestionner les routes que pour réduire la pollution.

Le ministre local de l’Environnement, Gopal Rai, a déclaré que le gouvernement réexaminerait cette décision après Diwali, la fête des lumières, lorsque de nombreuses personnes défieront l’interdiction des pétards, provoquant une augmentation de la pollution atmosphérique.

Le département météorologique indien prévoit des pluies intermittentes sur la ville et les zones adjacentes vendredi, mais la capitale indienne devrait rester largement sèche samedi.

Un homme portant un enfant sur son épaule traverse un champ au milieu du smog matinal à New Delhi, Inde, le 9 novembre 2023.

Calcutta, dans l’est de l’Inde, est en tête du classement mondial avec un IQA de 189, tandis que l’air dans la capitale financière indienne de Mumbai s’est également nettement amélioré en raison des averses dans les zones côtières voisines.

Cette année, l’attention portée à la détérioration de la qualité de l’air a jeté une ombre sur la Coupe du monde de cricket organisée par l’Inde.

De l’autre côté de la frontière, à Lahore, dans l’est du Pakistan, les fortes pluies ont amélioré la qualité de l’air, qui est tombée à 129, contre 422 plus tôt dans la semaine, ce qui avait entraîné la fermeture de la plupart des entreprises et des bureaux pendant quatre jours.

Amir Mir, ministre de l’Information de la province pakistanaise du Pendjab, dont Lahore est la capitale provinciale, a déclaré que les marchés seraient désormais autorisés à ouvrir vendredi mais que les restaurants, bureaux, écoles, cinémas et parcs resteraient fermés jusqu’à lundi.

Les scientifiques et les autorités prévoyaient auparavant d’ensemencer des nuages ​​à New Delhi vers le 20 novembre pour déclencher de fortes pluies, la première tentative de ce type pour purifier l’air.

Une épaisse couche de smog enveloppe la ville chaque année à l’approche de l’hiver, alors que l’air lourd et froid emprisonne la poussière, les émissions des véhicules et la fumée provenant de la combustion des chaumes dans les États voisins du Pendjab et de l’Haryana.

Le gouvernement local de cette ville de 20 millions d’habitants, répartie sur environ 1 500 kilomètres carrés (579 miles carrés), a fermé toutes les écoles et arrêté les activités de construction plus tôt cette semaine pour lutter contre la pollution.

Reportage de Tanvi Mehta, Rajendra Jadhav à Mumbai ; Reportage supplémentaire de Mubasher Bukhari à Lahore

