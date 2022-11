La capitale du Mississippi va embaucher des travailleurs d’urgence pour l’usine d’eau

JACKSON, Miss (AP) – Les responsables locaux de la capitale du Mississippi, où une crise de l’eau à la fin de l’été a bouleversé la vie de 150 000 personnes, ont approuvé un plan d’urgence pour augmenter les effectifs des deux usines de traitement de l’eau de la ville.

Les membres du conseil municipal de Jackson ont voté jeudi pour embaucher des contractuels d’une entreprise basée à Los Angeles pour doter en personnel les usines de traitement de l’eau OB Curtis et JH Fewell, les réservoirs et les installations de puits. En vertu de l’accord, WaterTalent LLC fournira à la ville quatre opérateurs de l’eau qualifiés pour aider à renforcer le personnel dérisoire des deux installations de traitement.

Jackson a actuellement deux opérateurs licenciés au niveau de classe A, qui ont un degré d’expertise technique qui peut prendre des années à acquérir. Les dirigeants de la ville ont déclaré que les deux opérateurs travaillaient plus de 80 heures par semaine pour produire de l’eau potable dans les usines.

“Nous comptons toujours sur les mêmes opérateurs qui travaillent de longues, longues, longues heures et de longs quarts de travail”, a déclaré Ted Henifin, un consultant travaillant avec le conseil municipal. “Donc, nous avons identifié cette entreprise, et ils recrutent ces gens et les ont en attente, essentiellement des opérateurs agréés, qui sont prêts à se déployer pour certaines périodes d’urgence, et nous avons reçu une proposition de leur part.”

Les travailleurs seront payés environ 40 $ de l’heure. L’accord sera en place jusqu’à ce que la ville engage un entrepreneur à long terme, a rapporté WLBT-TV. Les nouveaux opérateurs feront rapport à Jackson le dimanche 13 novembre.

Le système d’eau de Jackson est en proie à des problèmes depuis des décennies, mais les derniers problèmes ont commencé fin août après que de fortes pluies ont exacerbé les problèmes à l’usine OB Curtis, laissant de nombreux clients sans eau courante. Les responsables de l’État et du gouvernement fédéral ont injecté des ressources dans la région après que des ordonnances d’urgence ont été déclarées par le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, et le président Joe Biden.

Reeves a déclaré que l’état d’urgence qu’il a déclaré le 30 août resterait en place jusqu’au 22 novembre. Les responsables de la ville tentent de parvenir à un accord avec une entreprise privée pour exploiter le système d’eau de Jackson à long terme. D’ici là, du personnel supplémentaire allégera le fardeau des travailleurs de la ville, ont déclaré des responsables locaux.

“Le gros morceau de cela est que cela permet également (aux opérateurs) de ne pas avoir à travailler 70 à 80 heures par semaine”, a déclaré Henifin. “Ils vont en fait récupérer une partie de leur vie, ce que je pense qu’ils aimeraient tous en ce moment.”

The Associated Press