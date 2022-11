La capitale du Mississippi va embaucher des travailleurs d’urgence pour l’usine d’eau

Les membres du conseil municipal de Jackson ont voté jeudi pour embaucher des contractuels d’une entreprise basée à Los Angeles pour doter en personnel les usines de traitement de l’eau OB Curtis et JH Fewell, les réservoirs et les installations de puits. En vertu de l’accord, WaterTalent LLC fournira à la ville quatre opérateurs de l’eau qualifiés pour aider à renforcer le personnel dérisoire des deux installations de traitement.

“Nous comptons toujours sur les mêmes opérateurs qui travaillent de longues, longues, longues heures et de longs quarts de travail”, a déclaré Ted Henifin, un consultant travaillant avec le conseil municipal. “Donc, nous avons identifié cette entreprise, et ils recrutent ces gens et les ont en attente, essentiellement des opérateurs agréés, qui sont prêts à se déployer pour certaines périodes d’urgence, et nous avons reçu une proposition de leur part.”