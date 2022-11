La capitale du Mississippi recevra 35,6 millions de dollars en fonds fédéraux pour l’eau

Le programme de subventions pour les infrastructures hydrauliques de la municipalité et du comté du Mississippi a approuvé le montant total que la capitale de l’État a demandé de payer pour sept projets d’eau et d’égouts.

Plus de 400 millions de dollars en fonds de contrepartie seront attribués à l’ensemble de l’État en deux tours. Les candidatures pour le premier tour de 180 millions de dollars ont été clôturées le 30 septembre. Environ 430 villes et comtés du Mississippi ont demandé un financement. La deuxième ronde de fonds sera attribuée au printemps. Les dirigeants législatifs de la région de Jackson prévoient de faire pression pour obtenir de l’argent lors de la session législative de 2022, qui commence en janvier.

“Le directeur exécutif m’a dit que l’un des projets d’eau potable de la ville avait obtenu un score plus élevé que toute autre candidature lors de ce premier tour”, a déclaré le sénateur démocrate John Horhn de Jackson. “Nous attendons de l’État qu’il en fasse plus une fois que la session ordinaire commencera en janvier.”

Parmi sept améliorations du système d’eau et d’égouts, les fonds seront utilisés pour aider à remplacer une pompe à eau brute à l’usine de traitement d’eau assiégée OB Curtis, qui est tombée en crise fin août après la chute de pluies torrentielles dans le centre du Mississippi. Le déluge a altéré la qualité de l’eau brute entrant dans les usines de traitement de Jackson. Cela ralentissait le processus de traitement, épuisait les réservoirs d’eau et provoquait une chute brutale de la pression.

Le manque de personnel dans ses usines de traitement de l’eau, la diminution de l’assiette fiscale et les différends politiques entre les responsables de la ville et de l’État ont également contribué aux problèmes d’eau de la ville.

Le 20 octobre, l’EPA a déclaré qu’elle enquêtait sur la question de savoir si les agences de l’État du Mississippi avaient discriminé Jackson en refusant de financer l’amélioration du système d’approvisionnement en eau de la ville, où plus de 80 % des habitants sont noirs et environ un quart de la population vit dans la pauvreté.

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.