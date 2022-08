La capitale du Mali, Bamako, renforce la sécurité par crainte des attaques djihadistes

BAMAKO, Mali (AP) – Dans le quartier populaire de Darsalam à Bamako, un jeune gendarme se tient près d’une rue nouvellement barricadée, sa main sur la gâchette d’un fusil légèrement pointée vers le sol.

Le policier armé est un signe de la façon dont la capitale animée du Mali de plus de 2,5 millions d’habitants sur les rives du fleuve Niger est en état d’alerte accrue alors que les attaques djihadistes se sont dangereusement rapprochées de la ville.

Au moins 15 attaques extrémistes ont frappé le Mali en juin et juillet, la plus audacieuse lorsque des combattants djihadistes ont attaqué Kati, la plus grande base militaire du pays, à seulement 15 kilomètres (9 miles) de la capitale.

L’insécurité croissante au Mali, un pays tentaculaire de 20 millions d’habitants, a accru l’instabilité dans la région instable du Sahel en Afrique de l’Ouest. Le Mali a connu deux coups d’État depuis 2020 au cours desquels l’armée s’est engagée à faire plus pour arrêter la violence djihadiste.

Ces derniers mois, le chef de la junte, le colonel Assimi Goita, qui s’était lui-même fait nommer président de transition, a ordonné aux troupes françaises et à une force de l’Union européenne de quitter le pays. La junte a également limité les opérations d’une force de maintien de la paix de l’ONU. Au lieu de cela, l’armée malienne travaille avec le groupe de mercenaires russes, le groupe Wagner. Le gouvernement malien nie officiellement la présence des mercenaires russes, bien que plusieurs diplomates européens aient cité des preuves que Wagner est au Mali.

“Le retrait des forces françaises a certainement laissé un vide, notamment au niveau du renseignement, et cela place Bamako et d’autres régions du pays dans une position plus vulnérable face aux groupes djihadistes, et par l’expérience antérieure, empêcher les infiltrations et les attaques est très difficile. », a déclaré Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South.

« Si ces groupes peuvent s’infiltrer et attaquer la base la plus protégée du Mali à Kati, alors ils peuvent faire de même contre des emplacements stratégiques à Bamako », a averti Lyamouri.

Le rythme des attaques djihadistes s’est accéléré et en juin, un chef du groupe JNIM, lié à Al-Qaïda, a menacé d’attaquer directement la capitale.

Les États-Unis déplacent tout le personnel non essentiel hors de Bamako et, comme de nombreux autres pays occidentaux, ont conseillé aux voyageurs d’éviter de se rendre au Mali.

L’armée malienne a renforcé la sécurité dans la capitale et a fermé les routes principales « pour contrer cette menace terroriste à Kati et à Bamako. Certaines routes menant au camp militaire ou à la résidence du président de transition sont également coupées », a déclaré le colonel Souleymane Dembele, porte-parole de l’armée malienne, à l’Associated Press. “Chaque jour, nous arrêtons des terroristes à Bamako ou à proximité.”

Bien que la sécurité renforcée vise à protéger les citoyens, certaines des mesures ont été préjudiciables aux résidents ordinaires.

Assa Diakite a regardé avec consternation son champ de maïs en ruine près du camp militaire de l’aéroport de Bamako, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Toute sa récolte avait été abattue par l’armée par mesure de sécurité, a-t-elle dit.

« J’ai été agriculteur ici pendant 25 ans et il n’y a eu aucun problème jusqu’à maintenant », dit-elle. « Les soldats qui ont fauché ma récolte disent que les plants de maïs bloquaient la visibilité autour de leur camp et permettaient aux rebelles djihadistes de se cacher dans les champs pour les attaquer. Ce n’était pas mon souhait. Je suis veuve, et c’est grâce à ces cultures que je me nourris ainsi que ma famille. Je demande de l’aide au président de transition Assimi Goita.

Quelques jours plus tard, des citoyens au bon cœur ont versé de l’argent pour aider Diakite et d’autres agriculteurs dont les champs avaient été coupés.

Mais même ces actes de générosité peuvent être attaqués par des rebelles djihadistes, qui préviennent que la coopération avec l’armée pourrait conduire à des attaques de leur part. Un récent message audio djihadiste diffusé sur WhatsApp a semé la panique.

Le message djihadiste s’adressait aux habitants de Kati qui, après l’attaque de juillet contre la caserne de l’armée, avaient juré de fouiller toutes leurs maisons pour extirper les rebelles extrémistes.

“Quand vous voyez une voiture kamikaze (véhicule explosif suicide) venir de loin, en prenant soin d’éviter les bars, les salles de concert, les stades de foot, les marchés pour viser uniquement un camp militaire, vous devez comprendre que (l’armée) est notre cible”, dit le message.

“Mais si vous nous montrez que vous et l’armée êtes la même chose, alors pourquoi prenons-nous la peine de ne cibler que le camp militaire?” il a averti de façon inquiétante.

« Ce message est pour dire aux gens de faire attention. … Si vous nous poussez à l’extrême, c’est ainsi que nous pouvons réagir », a déclaré Baba Alfa Umar, un chercheur géopolitique indépendant qui suit la situation au Sahel.

Au milieu des mouvements militaires, la junte a pris des mesures pour remédier à la situation politique du Mali et préparer le terrain pour de nouvelles élections, qui, selon elle, auront lieu en février 2024. La semaine dernière, le gouvernement de transition du Mali a nommé une équipe pour rédiger une nouvelle constitution dans les deux mois.

Un point clé sera de savoir si le Mali continue d’être un État laïc. En 2012, des rebelles extrémistes liés à al-Qaida ont lancé leurs attaques en disant qu’ils se battaient pour que le Mali soit régi par la charia musulmane.

“La question de la laïcité et de la place de la religion dans la constitution malienne” est la question cruciale à trancher dans la rédaction du nouveau document”, a déclaré Gilles Yabi, directeur du groupe de réflexion West African Citizen, Wati.

« La principale question qui intéresse les partenaires occidentaux et forcément les autres Maliens, c’est la place de la religion en politique. Doit-il y avoir une séparation entre la sphère religieuse et la sphère politique ? dit Yabi. Il a déclaré que si la majorité des Maliens sont musulmans, “il y a des acteurs de la société civile malienne qui feront également pression pour que la République du Mali reste laïque”.

Baba Ahmed, l’Associated Press