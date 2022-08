La capitale du Mali, Bamako, renforce la sécurité par crainte des attaques djihadistes

Au moins 15 attaques extrémistes ont frappé le Mali en juin et juillet, la plus audacieuse lorsque des combattants djihadistes ont attaqué Kati, la plus grande base militaire du pays, à seulement 15 kilomètres (9 miles) de la capitale.

“Le retrait des forces françaises a certainement laissé un vide, notamment au niveau du renseignement, et cela place Bamako et d’autres régions du pays dans une position plus vulnérable face aux groupes djihadistes, et par l’expérience antérieure, empêcher les infiltrations et les attaques est très difficile. », a déclaré Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South.