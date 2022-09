La capitale du contenu de l’Inde ? 1 habitant sur 3 du village de Tulsi dans le Chhattisgarh est un YouTuber

Qui veux-tu être quand tu seras grand. Nous avons tous répondu à cette question en tant qu’enfants. Les suspects habituels sont médecin, pilote, voire astronaute. De temps en temps, vous trouverez un acteur/sportif ou deux. Mais si vous posez cette question à un préadolescent ou à un adolescent du village de Tulsi dans le Chhattisgarh, il y a de fortes chances que vous obteniez la réponse – YouTuber.

Ce n’est pas non plus un rêve vain et sur les 3 000 habitants de ce village, environ un millier sont des YouTubers à succès, la plus âgée étant une grand-mère de 85 ans et la plus jeune un garçon de 15 ans. Et il n’y a aucune trace de concurrence ici, car tous les YouTubers de ce village, situé à 45 km de la capitale de l’État, Raipur, tout en possédant des chaînes individuelles, collaborent les uns avec les autres pour le contenu et aident même les recrues à s’installer.

Lorsque News18 est arrivé au village, les affaires battaient leur plein. On nous a dit que le tournage et la production d’une vidéo étaient en cours dans une maison voisine. L’acteur le plus âgé était une femme nommée Bisahin, 85 ans, et le plus jeune était un adolescent nommé Rahul.

Les YouTubers se réunissent souvent et décident mutuellement du contenu. Vient ensuite la sélection des acteurs pour jouer dans la vidéo et les villageois acceptent rapidement de jouer leur rôle.

Pyarelal, 55 ans, jouait dans Ramlila joue dans le village, mais aujourd’hui, il est également célèbre au-delà de son village. Rahul, 15 ans, a sa propre chaîne YouTube et se vante de lakh d’abonnés. Madhu Kosale télécharge ses chansons sur sa chaîne YouTube et agit également dans le contenu produit par d’autres villageois.

Ce ne sont pas seulement des éloges que les villageois gagnent, mais beaucoup parviennent également à gagner de l’argent grâce à leur effort. Les villageois partagent même des équipements comme la caméra et le micro. Chetan Nayak, un habitant du village, dit que personne ici n’a reçu de formation formelle en danse ou en théâtre, mais ils apprennent les uns des autres.

Avec des milliers de vidéos et des millions de vues, en voici bien d’autres pour ce village de YouTubers.

