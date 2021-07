La capitale des Jeux olympiques, Tokyo, établit un record d’infections quotidiennes au Covid-19

C’est la première fois que les infections quotidiennes dans la plus grande ville du pays dépassent la barre des 4 000 depuis le début de la pandémie, qui a enregistré jusqu’à présent plus de 214 000 cas confirmés de coronavirus et près de 2 300 décès.

Le Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré que la récente augmentation du nombre de cas à Tokyo et dans tout le pays était en grande partie causée par la variante delta plus infectieuse du virus.

« Le cœur lourd, je veux demander à tout le monde : jusqu’à ce que nous voyions l’impact de davantage de vaccinations, je veux que vous restiez tous vigilants et appliquiez pleinement les mesures de prévention des infections » a-t-il plaidé, exhortant les gens à regarder les Jeux olympiques à la télévision à la maison, au lieu de se rassembler en groupes.

Suga s’est également dit préoccupé par le fait que le pays pourrait manquer de lits d’hôpitaux en raison d’un grand nombre de cas graves.

Le Japon est entré dans une « extrêmement effrayant » stade de la pandémie alors que le nombre d’infections continuait d’augmenter malgré l’absence d’augmentation des mouvements de personnes, a souligné la ministre de la Santé Norihisa Tamura.

Vendredi, le gouvernement a étendu l’état d’urgence à trois préfectures proches de Tokyo et à la préfecture ouest d’Osaka, pour contenir la propagation du Covid-19. Les mesures, qui couvrent désormais environ 37% de la population, vont rester en vigueur au moins jusqu’à fin août.

Plus tôt cette semaine, Suga a insisté sur le fait que les Jeux olympiques, que Tokyo accueillera jusqu’au 8 août, n’avaient rien à voir avec la détérioration de la situation épidémiologique. Les Jeux devaient initialement se tenir en 2020, mais ont finalement été reportés d’un an en raison de la pandémie.

Les spectateurs ne sont pas autorisés à entrer dans les tribunes pendant la compétition, les athlètes et leurs entraîneurs, pour la plupart vaccinés, étant logés à l’intérieur du soi-disant « Bulle olympique ». Il leur est interdit de sortir du village olympique et sont régulièrement testés pour la maladie.

Ces règles sont strictement respectées, les organisateurs déclarant samedi qu’un « Personne ou personnes liées aux jeux » ont vu leur accréditation révoquée pour avoir fait du tourisme. C’est le premier incident de ce genre depuis le début des Jeux.

Vendredi, 220 personnes liées aux Jeux ont été testées positives pour le coronavirus, dont certains des athlètes, qui ont par conséquent vu leurs rêves olympiques anéantis.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !