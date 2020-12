Les bureaux législatifs de l’État du Michigan seront fermés aujourd’hui en raison de problèmes de sécurité alors que les électeurs présidentiels se réunissent à travers les États-Unis pour choisir officiellement Joe Biden comme prochain président du pays.

Une notification du Sénat obtenue par The Detroit News a déclaré: « En raison de problèmes de sécurité et de sûreté, le Sénat et tous les espaces du Sénat du centre-ville de Lansing seront fermés le lundi 14 décembre ».

Amber McCann, porte-parole du leader de la majorité au Sénat, Mike Shirkey, a déclaré qu’il y avait des « menaces crédibles de violence », mais qu’elle n’avait pas prévu de manifestations.

Cela survient alors que Trump s’accroche aux affirmations selon lesquelles il a remporté les élections et continue de faire des allégations de fraude.

La State House de Lansing autorise uniquement les membres du personnel essentiels au vote du collège électoral à se rendre au Capitole après l’application de la loi. recommandé la fermeture.

Biden a remporté le Michigan par 154000 voix, revendiquant les 16 voix électorales de l’État.

Le lundi est le jour fixé par la loi pour la réunion du Collège électoral lorsque les électeurs se réunissent dans les 50 États et dans le district de Columbia pour voter.

Les résultats seront envoyés à Washington et compilés lors d’une session conjointe du Congrès le 6 janvier, présidée par le vice-président Mike Pence.

Les votes des électeurs ont attiré plus d’attention que d’habitude cette année parce que le président Donald Trump a refusé de concéder l’élection et a continué à faire des allégations de fraude sans fondement.

Biden prévoit de s’adresser à la nation lundi soir, après le vote des électeurs.

Trump, quant à lui, s’accroche à ses fausses déclarations selon lesquelles il a remporté l’élection, mais sape également la présidence de Biden avant même qu’elle ne commence. «Non, je m’inquiète du fait que le pays ait un président illégitime, c’est ce qui me préoccupe. Un président qui a perdu et perdu gravement », a déclaré Trump dans une interview à Fox News enregistrée samedi.

Après des semaines de contestations judiciaires républicaines qui ont été facilement rejetées par les juges, Trump et ses alliés républicains ont tenté de persuader la Cour suprême la semaine dernière d’annuler 62 votes électoraux pour Biden dans quatre États, ce qui aurait pu jeter le doute sur le résultat.

Les juges ont rejeté l’effort vendredi. Biden a remporté 306 voix électorales contre 232 voix pour Trump. Il faut 270 voix pour être élu.

Dans 32 États et dans le district de Columbia, les lois obligent les électeurs à voter pour le gagnant du vote populaire. La Cour suprême a confirmé à l’unanimité cet arrangement en juillet.

De toute façon, les électeurs votent presque toujours pour le vainqueur de l’État parce qu’ils sont généralement dévoués à leur parti politique. Il n’y a aucune raison de s’attendre à des défections cette année. Parmi les électeurs éminents figurent la démocrate Stacey Abrams de Géorgie et le gouverneur républicain Kristi Noem du Dakota du Sud.

Le vote est résolument low tech, par bulletin papier. Les électeurs ont voté chacun pour le président et le vice-président.

Le Collège électoral est le fruit d’un compromis lors de la rédaction de la Constitution entre ceux qui étaient favorables à l’élection du président par vote populaire et ceux qui se sont opposés à donner au peuple le pouvoir de choisir son chef.

Chaque État obtient un nombre d’électeurs égal à son nombre total de sièges au Congrès: deux sénateurs plus le nombre de membres de l’État à la Chambre des représentants.

Washington, DC, a trois voix, en vertu d’un amendement constitutionnel qui a été ratifié en 1961. À l’exception du Maine et du Nebraska, les États attribuent tous leurs votes du Collège électoral au vainqueur du vote populaire dans leur État.

Le marché conclu par les fondateurs de la nation a produit cinq élections au cours desquelles le président n’a pas remporté le vote populaire. Trump était l’exemple le plus récent en 2016.

Biden a dépassé Trump de plus de 7 millions de voix cette année.