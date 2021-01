Les Casques bleus de l’ONU du Rwanda tiennent des points de contrôle sur les routes autour de Bangui

La situation à Bangui, la capitale de la République centrafricaine (RCA), est « apocalyptique », car les rebelles encerclent la ville, a déclaré un ancien Premier ministre.

Martin Ziguélé a déclaré qu’il y avait des combats quotidiens à travers le pays et qu’il ne pouvait pas quitter Bangui sans escorte armée.

L’ONU affirme que plus de 200 000 personnes ont fui leurs foyers depuis que le conflit a éclaté le mois dernier.

Les forces rebelles contrôlent désormais les deux tiers du pays.

La RCA est l’un des pays les plus pauvres et les plus instables d’Afrique, même si elle est riche en ressources telles que les diamants et l’uranium. L’ONU estime qu’environ la moitié de la population dépend de l’aide humanitaire.

Les forces rebelles entourant maintenant Bangui contestent la validité de la réélection du président Faustin Archange Touadéra en décembre et veulent le voir évincé.

La ville est défendue par les forces gouvernementales soutenues par les troupes de l’ONU, de la Russie et du Rwanda. Un état d’urgence a été déclaré au début du mois.

M. Ziguélé, qui est arrivé troisième dans le sondage, a déclaré que l’objectif de tout le monde était de maintenir ouverte la principale route d’approvisionnement entre Bangui et l’est du Cameroun.

« Je ne peux pas quitter Bangui … sans une escorte militaire lourdement armée », a-t-il déclaré par téléphone à l’agence de presse Reuters.

« Imaginez, alors, la population. Ajoutez le couvre-feu et l’état d’urgence – c’est vraiment une situation apocalyptique », at-il ajouté.

Ces réfugiés ont fui la RCA vers un camp de fortune en RD Congo

M. Ziguélé s’est félicité d’une demande de l’ONU pour plus de troupes de maintien de la paix, mais a déclaré que des pourparlers entre toutes les parties étaient nécessaires de toute urgence.

« Une poussée militaire n’est pas la seule solution pour faire face à la crise sécuritaire, humanitaire et économique qui menace de plonger l’un des pays les moins avancés du monde dans le coma », a-t-il déclaré.

Au moins 12 000 soldats de la paix sont déjà sur le terrain en RCA.

Le Conseil des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré qu’environ 92 000 réfugiés avaient fui vers la République démocratique du Congo et que plus de 13 000 étaient passés au Cameroun, au Tchad et en République du Congo. Il a indiqué que les autres avaient été déplacés en RCA.

S’exprimant à Genève, un porte-parole de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, a déclaré aux journalistes que les attaques des rebelles avaient entravé l’accès humanitaire à Bangui et que de nombreuses personnes étaient désormais confrontées à des «conditions désastreuses».

La maladie augmentait et certaines des personnes déplacées étaient si désespérées qu’elles échangeaient des relations sexuelles contre de la nourriture, a ajouté le porte-parole Boris Cheshirkov.

Pendant ce temps, un organe régional de 12 États membres a appelé à un cessez-le-feu et a exhorté les groupes armés à « se désengager de l’encerclement de Bangui ».

La Conférence internationale sur la région des Grands Lacs a averti que la crise constituait une menace sérieuse pour les pays voisins.