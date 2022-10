La capitale commerciale de la Tanzanie impose des restrictions d’eau

DODOMA, Tanzanie (AP) – L’une des villes les plus grandes et les plus dynamiques d’Afrique a imposé des restrictions d’eau, les autorités blâmant le temps sec et la baisse du niveau des rivières.

Certains des plus de 6 millions d’habitants de la capitale commerciale de la Tanzanie, Dar es Salaam, affirment que des milliers de foyers n’ont pas eu d’eau depuis des semaines.

Le ministre de l’Eau du pays, Jumaa Aweso, a déclaré que l’autorité de l’eau de la ville s’efforçait d’assurer un meilleur approvisionnement à partir de la station d’épuration en difficulté de Lower Ruvu.

La frustration grandit. Le résident Victor Musa a déclaré que cela faisait trois jours et “je n’ai pas d’eau”. Il a allégué que même le plan de rationnement était défectueux, affirmant que sa famille et d’autres maisons avaient reçu le dernier approvisionnement en eau pendant seulement 20 minutes.

L’année dernière, le Premier ministre Kassim Majaliwa a inspecté les usines de traitement de l’eau après que la ville soit restée sans eau pendant des jours. La présidente Samia Suluhu Hassan a ordonné aux autorités de veiller à protéger les sources d’eau contre les envahisseurs.

Des groupes de la société civile ont critiqué l’autorité de l’eau de la ville sur le taux d’eau perdue en raison de raccordements illégaux et d’autres facteurs.

The Associated Press