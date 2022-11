La capitale chinoise, Pékin, combat Covid avec plus de fermetures d’appartements

BEIJING – La capitale chinoise est presque au point mort alors que les contrôles de Covid se propagent.

De plus en plus d’appartements à Pékin ont interdit vendredi aux résidents de partir pendant au moins quelques jours. Cela s’ajoute à un nombre croissant d’interdictions d’activités commerciales, qui ont forcé les gymnases à fermer et les restaurants à interrompre les repas en magasin.

“Ce matin, la plupart de nos plus de 30 employés ont signalé que leurs communautés avaient été bloquées pendant 7 jours”, a déclaré James Zimmerman, associé au bureau de Pékin de Perkins Coie, a déclaré sur Twitter vendredi. Il a déclaré un jour plus tôt que l’entreprise avait dû dire à tous ses employés de travailler à domicile.

Il n’était pas clair combien de personnes étaient touchées au niveau de la ville et dans quelle mesure les mesures de maintien sur place étaient appliquées. Pékin compte environ 22 millions d’habitants.

“Vous entendez constamment parler de quelqu’un qui va se confiner et vous avez ce sentiment constant que vous allez être le prochain”, a déclaré vendredi Joerg Wuttke, président de la Chambre de commerce de l’UE en Chine. Il a estimé qu’environ 40% des personnes dans son bureau étaient enfermées.

Le gouvernement de la ville de Pékin n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les autorités municipales n’ont pas annoncé de verrouillage à l’échelle de la ville et ont averti qu’il se trouvait dans une période “critique” pour contrôler le virus.