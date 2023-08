La capitale asiatique nommée la plus polluée du monde

La capitale indonésienne Jakarta a été classée mercredi la ville la plus polluée au monde.

La société suisse de technologie de la qualité de l’air IQAir l’a régulièrement classée parmi les 10 villes les plus polluées du monde depuis mai.

Jakarta enregistre des niveaux de pollution de l’air malsains presque tous les jours, a-t-il déclaré.

Jakarta compte plus de 10 millions d’habitants.

LES RÉSIDENTS DE L’INDIANA REPOUSSENT LES PLANS PROPOSÉS POUR CONSTRUIRE DES PUITS SOUTERRAINS DE STOCKAGE DE DIOXYDE DE CARBONE

Le président Joko Widodo a déclaré aux journalistes la semaine dernière que la solution au problème serait de déplacer la capitale du pays à Nusantara.

« Une solution consiste à réduire la charge sur Jakarta afin qu’une partie soit ensuite transférée à Nusantara. Et les transports en commun sont indispensables », a-t-il déclaré.

L’Indonésie devrait nommer Nusantara comme nouvelle capitale l’année prochaine, avec au moins 16 000 fonctionnaires, militaires et policiers qui doivent s’y installer.

Les habitants de Jakarta se plaignent depuis longtemps de l’air toxique, et certains ont lancé et remporté une action en justice civile en 2021 qui exigeait que le gouvernement prenne des mesures pour contrôler la pollution de l’air.

Le tribunal a statué que Widodo devait établir des normes nationales de qualité de l’air pour protéger la santé humaine et que le ministre de la Santé et le gouverneur de Jakarta devaient concevoir des stratégies pour contrôler la pollution de l’air.

LE RISQUE DE MORT D’ATTAQUE CARDIAQUE PEUT DOUBLER PENDANT LES VAGUES DE CHALEUR ET LA POLLUTION ÉLEVÉE, UNE ÉTUDE RÉVÈLE: « UNE TEMPÊTE PARFAITE »

L’Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé du monde. C’est maintenant dans sa saison sèche, c’est-à-dire lorsque la pollution de l’air culminera. Les véhicules motorisés sont également un facteur majeur, et les données du ministère de l’Environnement et des Forêts indiquent que 44 % de la pollution de l’air provient des transports.

Comparativement, 31 % proviennent de l’industrie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le bureau de la santé de Jakarta a déclaré qu’il y avait eu une augmentation des problèmes de santé causés par la pollution de l’air cette année, par rapport à 2022.

« Il est augmenté par rapport à 2022. Et c’est presque la même condition que nous avons trouvée en 2019 et 2018, avant la pandémie de COVID-19 », a déclaré Dwi Oktavia, responsable de la prévention et du contrôle des maladies à l’Agence de santé de Jakarta.

Reuters et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.