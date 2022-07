La capitale américaine demande la Garde nationale

Le maire “débordé” de la ville a demandé de l’aide après que le Texas a commencé à transporter des migrants par bus à Washington, DC

La maire de Washington, DC, Muriel Bowser, a fait appel au Pentagone et à la Maison Blanche pour que la Garde nationale aide à faire face à des milliers de migrants illégaux transportés par bus depuis le Texas et l’Arizona, mais n’a pas reçu de réponse, a rapporté jeudi un média local. Bowser s’est plaint que les ressources de la capitale étaient “submergé» par les arrivages.

Bowser a d’abord demandé l’aide de la Garde nationale le 19 juillet dans une lettre au secrétaire à la Défense Lloyd Austin. La deuxième lettre était datée du 22 juillet et adressée à la Maison Blanche, selon l’affilié de NBC WRC-TV, qui posté le texte des deux. Le maire n’a pas encore reçu de réponse à l’une ou l’autre lettre, selon la station.

Dans la première lettre, Bowser note que le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, et le gouverneur du Texas, Greg Abbott, ont donné suite à leur menace de commencer à envoyer des migrants pris à traverser illégalement la frontière américaine vers la capitale nationale. Soulignant que plus de 4 000 migrants étaient arrivés dans le district à la mi-juillet, Bowser s’est plaint que “Le rythme d’arrivée des bus et le volume des arrivées ont atteint des points de basculement.”

«Nos efforts collectifs de réponse et de service sont maintenant dépassés: le centre d’accueil régional que nous avons aidé à établir dans le comté de Montgomery, Maryland est à pleine capacité; notre système de services aux sans-abri est déjà mis à rude épreuve ; et tragiquement, de nombreuses familles arrivent à Washington, DC sans nulle part où aller, ou elles restent dans les limbes à la recherche de destinations à travers les États-Unis », elle a écrit.

Le bureau de Bowser a demandé 150 membres de la Garde nationale de DC par jour, “utiliser les horaires de travail pour couvrir une opération 24h/24 et 7j/7”, ainsi que le transport pour faire la navette entre les migrants et le DC Armory « ou un autre emplacement fédéral approprié dans la région de la capitale nationale », comme Fort McNair ou Joint Base Bolling. Leur mission “commencerait dès que possible et continuerait indéfiniment jusqu’à ce que la ville les soulage.”

Les gouverneurs du Texas et de l’Arizona « font une déclaration politique au gouvernement fédéral, et au lieu de cela, leurs actions ont des impacts directs sur les ressources municipales et régionales d’une manière qui n’est pas durable », a ajouté le maire.

Dans sa deuxième lettre, datée du 22 juillet, Bowser a exigé que “Le jeu politique cruel des gouverneurs du Texas et de l’Arizona doit être traité au niveau fédéral”, et a de nouveau demandé l’aide de la Garde nationale. Elle a également déclaré que le district utiliserait 1 million de dollars en subventions fédérales d’urgence pour aider “les migrants qui demandent l’asile dans notre pays”.

Le Texas et l’Arizona bordent le Mexique et sont dirigés par des gouverneurs républicains. Les deux États se sont plaints d’une marée montante de migrants qui traversent illégalement le Mexique depuis que Joe Biden a été investi en tant que président. Début juillet, un juge en charge d’un comté du Texas a déclaré une “invasion,” affirmant que plus de 3,2 millions d’étrangers illégaux ont été arrêtés à la frontière depuis janvier 2021 tandis que 800 000 autres ont évité la capture.