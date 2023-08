La capitaine suédoise Caroline Seger n’est pas sûre de son statut pour le choc américain

Martin Rogers FOX Sports Insider

La Suède a subi un revers de blessure démoralisant avant son affrontement avec les États-Unis lors de la Coupe du monde féminine (la couverture commence à 4 heures du matin, HE, avec coup d’envoi à 5 h HE sur FOX et l’application FOX Sports ), la leader vétéran Caroline Seger risquant de manquer le reste du tournoi.

La milieu de terrain influente, Seger – qui est la joueuse la plus capée de son pays et qui participe à sa cinquième Coupe du monde – ne s’est pas entraînée avec le reste de l’équipe suédoise lors de sa séance de vendredi, mais a plutôt subi une séance d’évaluation spécialisée avec des médecins de l’équipe.

« Pour le moment, je n’en ai aucune idée », a déclaré Seger aux journalistes, lorsqu’on lui a demandé si elle participerait davantage à la Coupe du monde.

Seger a lutté contre des problèmes de mollet pendant des mois, mais a fait ses preuves auprès de l’entraîneur-chef Peter Gerhardsson et a été sélectionnée dans l’équipe de 23 personnes qui s’est rendue en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Cependant, après avoir disputé la première mi-temps de la victoire 2-0 de l’équipe contre l’Argentine, elle a de nouveau été frappée par une grave gêne au mollet.

« Après le match, je l’ai ressenti », a-t-elle ajouté. « Je connais très bien mon corps après tout ce qui s’est passé. Il y a une quantité incroyable d’émotions. Heureux d’avoir pu jouer 45 minutes, mais ensuite vous ressentez quelque chose et ensuite vous en êtes affecté. »

Quel défi la Suède posera-t-elle à l’USWNT ? | SOTU

Les fans de l’USWNT n’ont pas besoin de se rappeler à quel point Seger peut être efficace en tant que présence solide et habile au centre du terrain. La joueuse du FC Rosengard a joué pour son pays aux Jeux olympiques de 2016 et de 2021, la Suède battant les Américaines à deux reprises.

Un souvenir particulièrement révélateur est celui des tirs au but des quarts de finale de 2016. Après qu’une sauvegarde de Hope Solo ait ramené les États-Unis au niveau et que Morgan Brian ait envoyé un excellent penalty, l’explosion sans nerfs de Seger au-delà du bout des doigts de Solo a été considérée comme un changement d’élan en faveur de son équipe.

Seger a été visiblement dévastée par la façon dont ses problèmes de blessures ont affecté ce qu’elle a dit être sa dernière Coupe du monde. Avant le tournoi, elle a fondu en larmes lors d’une conférence de presse en décrivant sa longue cure de désintoxication et la bataille pour se préparer physiquement.

Après le match contre l’Argentine, le personnel de l’équipe lui a donné la permission de partir tôt et de retourner à l’hôtel afin de se donner le maximum de temps de récupération possible.

La bagarre au milieu de terrain sera probablement l’un des facteurs les plus décisifs dimanche, les États-Unis ayant subi une forte pression dans ce domaine contre les Pays-Bas et le Portugal.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

