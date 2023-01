La capitaine Grace Scrivens, l’une des trois joueuses anglaises de l’équipe de la Coupe du monde T20 des moins de 19 ans de l’ICC | Nouvelles du cricket

La capitaine anglaise Grace Scrivens est l’une des trois joueuses de son équipe nommées dans l’équipe du tournoi ICC après la première Coupe du monde féminine des moins de 19 ans T20.

La joueuse du tournoi Scrivens a été la deuxième meilleure marqueuse de points de la compétition avec 293 en sept manches, dont trois cinquante et le meilleur score individuel de 93 sur 56 balles contre l’Irlande.

La joueuse de 19 ans a également décroché neuf guichets alors qu’elle menait l’Angleterre à la finale avec six victoires consécutives avant de perdre contre l’Inde lors du match pour le titre de dimanche à Potchefstroom.

​​​​​​​Scrivens est rejoint dans le XI par Hannah Baker et la quilleur rapide Ellie Anderson, qui ont remporté respectivement 10 et huit guichets pour les finalistes du tournoi.

Le 3-10 de Baker lors de la victoire en demi-finale contre l’Australie a aidé l’Angleterre à défendre un score de seulement 99, tandis qu’Anderson était l’un des deux seuls quilleurs à remporter cinq guichets après avoir remporté 5-12 contre les Antilles dans le Super Six.

Équipe ICC de Coupe du monde féminine des moins de 19 ans T20

Grace Scrivens (Angleterre, capitaine), Shweta Sehrawat (Inde), Shafali Verma (Inde), Georgia Plimmer (Nouvelle-Zélande), Dewmi Vihanga (Sri Lanka), Shorna Akter (Bangladesh), Karabo Meso (Afrique du Sud, portier), Parshavi Chopra (Inde), Hannah Baker (Angleterre), Ellie Anderson (Angleterre), Maggie Clark (Australie)

L’équipe anglaise de Scrivens a été expulsée pour seulement 68 en finale avant que l’Inde – dirigée par Shafali Verma, capitaine de l’équipe senior – n’atteigne son objectif avec six overs à perdre pour devenir la première équipe féminine indienne à remporter un événement ICC.

Image:

Hannah Baker (à gauche) a pris 10 guichets dont trois contre l’Australie dans une demi-finale captivante





S’exprimant par la suite, Scrivens a déclaré: “En tant qu’équipe, nous avons tellement appris, la façon dont nous nous sommes battus en demi-finale était incroyable.

“Je pense que le combat montré par chacun d’entre nous était génial et aussi être en Afrique du Sud, apprendre les conditions, jouer à l’étranger. Cela va simplement nous donner plus d’expérience et améliorer notre carrière et notre avenir.”

« Nous sommes dégoûtés de la façon dont la finale s’est déroulée. Notre frappeur nous a énormément déçus.

Les femmes anglaises regardent avant leur campagne de Coupe du monde

L’équipe senior féminine d’Angleterre est également en Afrique du Sud avant la Coupe du monde T20 le mois prochain et s’est rendue à Potchefstroom dimanche pour assister à la finale U19.

L’équipe de Heather Knight visera à remporter la Coupe du monde T20 pour la première fois depuis 2009, après avoir perdu contre l’Australie lors des finales 2012, 2014 et 2018.

L’Angleterre entame sa campagne contre les Antilles le 11 février avant d’autres matchs de groupe contre l’Irlande (13 février), l’Inde (18 février) et le Pakistan (21 février).

Les demi-finales ont lieu les 23 et 24 février avant la finale du 26 février.

Coupe du monde féminine T20 – liste complète des matchs (toutes les heures au Royaume-Uni et en Irlande)

Tous les matchs en direct sur Sky Sports

10 février – Afrique du Sud vs Sri Lanka, Cape Town (17h00)

11 février – Antilles vs Angleterre, Paarl (13h)

11 février – Australie vs Nouvelle-Zélande, Paarl (17h)

12 février – Inde vs Pakistan, Cape Town (13h)

12 février – Bangladesh vs Sri Lanka, Le Cap (17h00)

13 février – Irlande vs Angleterre, Paarl (11h)

13 février – Afrique du Sud vs Nouvelle-Zélande, Paarl (17h)

14 Février – Australie vs Bangladesh, Gqeberha (17h)

15 février – Antilles vs Inde, Cape Town (13h)

15 février – Pakistan vs Irlande, Le Cap (17h00)

16 février – Sri Lanka vs Australie, Gqeberha (13h)

17 février – Nouvelle-Zélande vs Bangladesh, Cape Town (13h)

17 février – Antilles vs Irlande, Cape Town (17h)

18 février – Angleterre vs Inde, Gqeberha (13h)

18 février – Afrique du Sud vs Australie, Gqeberha (17h)

19 février – Pakistan vs Antilles, Paarl (13h)

19 février – Nouvelle-Zélande vs Sri Lanka, Paarl (17h)

20 février – Irlande vs Inde, Gqeberha (13h)

21 février – Angleterre vs Pakistan, Cape Town (13h)

21 février – Afrique du Sud vs Bangladesh, Cape Town (17h00)

Phase à élimination directe

23 février – Première demi-finale, Cape Town (13h)

24 février – Deuxième demi-finale, Cape Town (13h)

26 février – Finale, Le Cap (13h)

Les demi-finales et la finale ont des jours de réserve