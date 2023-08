La capitaine espagnole Olga Carmona a appris la mort de son père après la finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA

Points clés La capitaine espagnole Olga Carmona a marqué le seul but de la finale de la Coupe du monde féminine.

Carmona a appris la mort de son père après la finale.

La Fédération espagnole de football a annoncé la nouvelle et partagé ses condoléances.

La capitaine espagnole Olga Carmona a appris la mort de son père après avoir joué dans la victoire finale de la Coupe du monde féminine, a annoncé la fédération espagnole de football.

Carmona a marqué le seul but du match contre l’Angleterre, menant le pays à sa première victoire en Coupe du monde en seulement la troisième fois du tournoi.

« La @RFEF a le profond regret d’annoncer le décès du père d’Olga Carmona. Le footballeur a appris la triste nouvelle après la finale de la Coupe du monde », a déclaré la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dans un communiqué en espagnol.

« Nous envoyons nos plus sincères câlins à Olga et sa famille dans un moment de profonde douleur.

« Nous t’aimons, Olga, tu es l’histoire du football espagnol. »

Bien qu’il ait joué en tant qu’arrière gauche, Carmona a marqué des buts héroïques en demi-finale et en finale pour l’Espagne.

Dimanche soir, la frappe venimeuse du pied gauche de Carmona à la 29e minute a donné l’avantage à l’Espagne avant que Mary Earps ne sauve le penalty de Jenni Hermoso à la 69e minute pour maintenir les espoirs de l’Angleterre, championne d’Europe.

Mais l’Espagne, dont toute la campagne a été éclipsée par la révolte des joueurs de l’année dernière et un nuage qui a suivi l’entraîneur Jorge Vilda, a tenu devant 75 784 fans au Stadium Australia pour revendiquer l’immortalité du football.

La mutinerie espagnole a vu 15 joueurs s’éloigner de l’équipe nationale, invoquant des inquiétudes concernant le sous-investissement et l’approche prétendument autoritaire de Vilda en matière de gestion – et seuls trois sont revenus.

L’Espagne a constamment serré les rangs tout au long du tournoi en raison de ses troubles internes.

Reste à savoir si cela restera ainsi avec le travail accompli.

La fédération espagnole de football a publié une photo de Vilda embrassant le trophée avec la légende « VILDA IN ».

« Je suis fier de cette équipe, très heureux pour toutes les personnes qui nous suivent, que nous les ayons rendus heureux », a déclaré Vilda aux médias espagnols.

« On a montré qu’on savait souffrir, cette équipe a cru et on est champions du monde. »

Le triomphe de La Roja a condamné la patronne des Lionnes, Sarina Wiegman, à une deuxième défaite finale consécutive après avoir précédemment perdu la décision avec les Pays-Bas contre les États-Unis en 2019.

Wiegman est le seul entraîneur à avoir perdu deux finales.

« Nous avons tout donné, nous avons fait tout ce que nous pouvions », a-t-elle déclaré.

« Nous avons essayé différentes tactiques mais je dois donner crédit à l’Espagne. Je pense que tout au long du tournoi, l’Espagne a été l’équipe qui a joué le meilleur football.

L’Espagne a laissé tomber Alexia Putellas, double vainqueur du Ballon d’Or, pour la sensation adolescente Salma Paralluelo, tandis que l’Angleterre n’a pas titularisé Lauren James à son retour de suspension, conservant une composition inchangée.

Paralluelo, qui devient la première joueuse à remporter les Coupes du monde féminines U17, U20 et seniors et a été nommée jeune joueuse du tournoi, a donné des maux de tête à l’Angleterre dès les premières minutes.