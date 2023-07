La capitaine espagnole Ivana Andres s’excuse pour les moqueries de ses coéquipières avant la Coupe du monde féminine | Nouvelles du football

La capitaine espagnole Ivana Andres a présenté ses excuses au peuple maori de Nouvelle-Zélande pour une vidéo montrant quatre membres de l’équipe de Coupe du monde féminine de son pays se moquant du haka traditionnel qui a été partagé il y a une semaine sur les réseaux sociaux.

La vidéo a été publiée peu de temps après l’arrivée de l’équipe en Nouvelle-Zélande mais a été retirée lorsque des experts de la culture et du protocole maoris l’ont condamnée comme irrespectueuse.

Andres a lu lundi une déclaration d’excuses aux anciens et aux membres de la tribu locale Rangitane O Manawatu iwi (tribu) lors d’une cérémonie de powhiri (salutations) dans la ville de Palmerston North, sur l’île du Nord, où l’équipe espagnole est basée.

Elle a également présenté une chemise espagnole avec le mot Papaioea, le nom maori de Palmerston North, aux anciens de la tribu.

L’arrière central du Real Madrid s’est exprimé en espagnol lors de la cérémonie de salutation qui a duré près d’une heure. Ses paroles ont été traduites en anglais.

« Nous ne sommes à Aotearoa en Nouvelle-Zélande que depuis quelques jours et nous avons tant à apprendre sur votre culture », a déclaré Andres. « Par conséquent, merci beaucoup pour la gentillesse de consacrer quelques minutes de votre sagesse, surtout dans un tel [an] moment important en tant que Matariki. »

Image:

Des images ont fait surface de joueuses des équipes de football féminines d’Espagne et des Pays-Bas se moquant du haka maori (comme interprété par Football Ferns de Nouvelle-Zélande en 2011)



Matariki est le nouvel an maori qui est célébré en Nouvelle-Zélande avec une fête nationale.

« Nous aimerions également voir Matariki comme un moyen de renouveler notre enthousiasme et pour nous d’apprendre à profiter, à partager et à atteindre de nouveaux objectifs et à demander pardon pour nos erreurs et à en apprendre davantage chaque jour », a déclaré Andres. .

« Nous savons à quel point le mana est important [status] est pour les Maoris et nous aimerions donc célébrer cela en vous offrant un maillot de notre équipe. »

Andres a déclaré que le maillot représentait « notre mana, notre peau, notre sang, notre sueur et nos larmes ».

« Ce maillot représente tout ce pour quoi nous devons nous battre, nos sacrifices, nos victoires, et nous espérons que vous voyez le privilège que nous avons de jouer ce tournoi dans votre pays. »

Le porte-parole d’Iwi, le professeur Meihana Durie, a salué les excuses de l’Espagne.

« Leurs paroles sont venues du cœur et il a été reconnu qu’ils comprenaient que le haka est très précieux, non seulement pour les Maoris mais pour tout Aotearoa », a déclaré le professeur Durie. « En ce qui concerne ce qui s’est passé au powhiri, [it was] était un très bon résultat. »

L’Espagne jouera son match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Costa Rica à Wellington vendredi.

Image:

Les All Blacks de Nouvelle-Zélande exécutent un haka avant un match de championnat de rugby contre l’Argentine en juillet





Qu’est-ce qu’un haka ?

Selon le site Web du tourisme néo-zélandais, un haka est une « danse ou un défi de guerre cérémoniel maori ». Il est généralement exécuté en groupe et représente une démonstration de la fierté, de la force et de l’unité d’une tribu.

La danse comprend le piétinement du pied, la saillie de la langue et des claquements rythmiques du corps pour accompagner un chant fort. Les mots d’un haka décrivent souvent poétiquement les ancêtres et les événements de l’histoire de la tribu.

Haka dans le sport

L’équipe de rugby néo-zélandaise exécute un haka «Ka Mate» devant son adversaire dans le cadre d’un rituel d’avant-match.

Les Black Ferns, l’équipe féminine de rugby de Nouvelle-Zélande, sont également célèbres pour avoir interprété le haka « Ko Uhia Mai » qui signifie « Que cela soit connu » et a été composé par Whetu Tipiwai.

Calendrier et calendrier de la Coupe du monde

Toutes les heures UK BST

20 juillet

Groupe A : Nouvelle-Zélande – Norvège (8h00)

Groupe B : Australie – République d’Irlande (11h)

21 juillet

Groupe B : Nigeria vs Canada (3h30)

Groupe A : Philippines vs Suisse (6h00)

Groupe C : Espagne – Costa Rica (8h30)

22 juillet

Groupe E : USA vs Vietnam (2h du matin)

Groupe C : Zambie vs Japon (8h00)

Groupe D : Angleterre vs Haïti (10h30)

Groupe D : Danemark – Chine (13h)

23 juillet

Groupe G : Suède vs Afrique du Sud (6h00)

Groupe E : Pays-Bas – Portugal (8h30)

Groupe F : France vs Jamaïque (11h)

24 juillet

Groupe G : Italie vs Argentine (7h00)

Groupe H : Allemagne – Maroc (9h30)

Groupe F : Brésil vs Panama (12h)

25 juillet

Groupe H : Colombie vs Corée du Sud (3h du matin)

Groupe A : Nouvelle-Zélande – Philippines (6h30)

Groupe A : Suisse vs Norvège (9h)

26 juillet

Groupe C : Japon vs Costa Rica (6h00)

Groupe C : Espagne – Zambie (8h30)

Groupe B : Canada vs République d’Irlande (13h)

27 juillet

Groupe E : USA vs Pays-Bas (2h du matin)

Groupe E : Portugal – Vietnam (8h30)

Groupe B : Australie vs Nigeria (11h)

28 juillet

Groupe G : Argentine – Afrique du Sud (1h du matin)

Groupe D : Angleterre – Danemark (9h30)

Groupe D : Chine vs Haïti (12h)

29 juillet

Groupe G : Suède – Italie (8h30)

Groupe F : France vs Brésil (11h)

Groupe F : Panama – Jamaïque (13h30)

30 juillet

Groupe H : Corée du Sud – Maroc (5h30)

Groupe H : Allemagne – Colombie (10h30)

Groupe A : Norvège vs Philippines (8h00)

Groupe A : Suisse vs Nouvelle-Zélande (8h00)

31 juillet

Groupe C : Japon vs Espagne (8h00)

Groupe C : Costa Rica – Zambie (8h00)

Groupe B : République d’Irlande – Nigeria (11h)

Groupe B : Canada vs Australie (11h)

1 août

Groupe E : Vietnam – Pays-Bas (8h00)

Groupe E : Portugal vs États-Unis (8h00)

Groupe D : Chine vs Angleterre (12h)

Groupe D : Haïti vs Danemark (12h)

2 août

Groupe G : Argentine – Suède (8h00)

Groupe G : Afrique du Sud – Italie (8h00)

Groupe F : Panama vs France (11h)

Groupe F : Jamaïque vs Brésil (11h)

3 août

Groupe H : Maroc vs Colombie (11h)

Groupe H : Corée du Sud – Allemagne (11h)

Huitièmes de finale

5 août

Vainqueur du groupe A contre deuxième du groupe C (5h00)

Vainqueur du groupe C contre le deuxième du groupe A (8h00)

6 août

Vainqueur du groupe E contre deuxième du groupe G (3h du matin)

Vainqueur du groupe G vs deuxième du groupe E (10h00)

7 août

Vainqueur du groupe B contre deuxième du groupe D (11h30)

Vainqueur du groupe D vs deuxième du groupe B (8h30)

8 août

Vainqueur du groupe H contre deuxième du groupe F (9h00)

Vainqueur du groupe F vs deuxième du groupe H (12h)

Quarts de finale

11 août

QF1 : Vainqueur du Groupe A/Deuxième du Groupe C vs Vainqueur du Groupe E/Deuxième du Groupe G (2h du matin)

QF2 : Vainqueur Groupe C/Deuxième Groupe A vs Vainqueur Groupe G/Deuxième Groupe E (8h30)

12 août

QF3 : Vainqueur du Groupe B/Deuxième du Groupe D vs Vainqueur du Groupe F/Deuxième du Groupe H (8h00)

QF4 : Vainqueur Groupe D/Deuxième Groupe B vs Vainqueur Groupe H/Deuxième Groupe F (11h30)

Demi finales

15 août

SF1 : Vainqueur du Quart de Finale 1 vs Vainqueur du Quart de Finale 2 (8h)

16 août

SF2 : Vainqueur du Quart de Finale 3 vs Vainqueur du Quart de Finale 4 (11h)

Match pour la troisième place

19 août

Perdant de la Demi-finale 1 vs Perdant de la Demi-finale 2 (9h)

Final

20 août

Vainqueur de la Demi-finale 1 vs Vainqueur de la Demi-finale 2 (11h)