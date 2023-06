La capitaine du Canada, Christine Sinclair, déclare qu’un accord de travail est imminent

La capitaine du Canada, Christine Sinclair, a déclaré qu’elle était convaincue que l’équipe nationale féminine du Canada parviendrait à un accord de dernière minute avec sa fédération avant le départ des joueuses pour la Coupe du monde féminine.

« Ce ne sera pas un accord à long terme, mais il couvrira au moins cette année », a déclaré Sinclair, qui a qualifié l’accord d’imminent avant le départ de l’équipe pour l’Australie lundi pour un camp pré-Coupe du monde.

Les équipes nationales masculine et féminine négocient de nouveaux contrats avec Canada Soccer depuis plus d’un an. Sinclair fait partie des joueurs qui ont mené l’équipe dans sa lutte pour un salaire et un traitement équitables.

Choix de l’éditeur

1 Connexe

« Nos conversations avec nos deux équipes nationales se poursuivent et nous partageons le désir de résoudre ce problème le plus tôt possible », a déclaré samedi le secrétaire général par intérim de Canada Soccer, Jason deVos, dans un communiqué à l’Associated Press.

La friction entre les deux équipes s’est manifestée plus tôt cette année lorsque les joueurs ont menacé de boycotter la SheBelieves Cup aux États-Unis. Canada Soccer a menacé de poursuites judiciaires et les joueurs ont acquiescé, mais portaient des t-shirts violets lors des cérémonies d’avant-match qui disaient « Enough is Enough ».

« Les Américains sont passés par là, c’est un processus long, lent et interminable pour obtenir ce que nous méritons », a déclaré Sinclair. « J’ai pleinement confiance que cela va se produire dans les prochains jours. Je n’ai aucun doute que cela va se produire. »

Les joueurs canadiens ont demandé un contrat qui paierait équitablement les équipes masculines et féminines, similaire à l’accord révolutionnaire que les équipes nationales américaines ont conclu avec US Soccer l’an dernier.

En mars, Canada Soccer et l’équipe ont conclu un accord de financement provisoire pour indemniser les femmes pour l’année précédente après que les joueuses ont déclaré qu’elles n’avaient pas été payées.

Les joueurs ont également déclaré qu’ils avaient dû réduire les jours de camp d’entraînement et les fenêtres de camp complètes, ainsi que réduire le nombre de joueurs et de membres du personnel invités aux camps. On leur a dit qu’il n’y aurait pas de matchs à domicile programmés avant la Coupe du monde.

Sinclair a pris la parole après que son équipe de club, les Portland Thorns, ait battu le Washington Spirit 4-2 dans la National Women’s Soccer League vendredi soir. Il s’agissait du dernier match de club pour les joueurs internationaux avant la Coupe du monde, qui se déroule du 20 juillet au août. 20 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le Canada en est à sa huitième apparition dans le plus important tournoi de soccer. L’équipe débute contre le Nigeria le 21 juillet à Melbourne.