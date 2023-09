La capitaine de l’équipe féminine indienne de rugby à sept, Sheetal Sharma, compte sur une bonne performance aux Jeux asiatiques

Le rugby et l’Inde ont une histoire longue et étroitement liée et à l’approche des Jeux asiatiques de 2023, Sheetal Sharma, capitaine de l’équipe indienne de rugby à 7, espère rendre la nation et le sport fiers.

Après avoir assuré leur place pour la compétition sportive continentale quadriennale, Sheetal et son équipe ont débuté leur camp national le 29 juillet à Calcutta, foyer spirituel du rugby en Inde et initiateur de la Calcutta Cup, disputée entre l’Angleterre et l’Écosse.

Le 27 août, l’équipe indienne sous la direction de l’entraîneur sud-africain Ludwiche Van Deventer, est partie pour Bornéo et est revenue le 6 septembre.

« Si je parle de tout le voyage, ce fut une expérience incroyable. Ce que nous avons appris là-bas, c’est une exposition parfaite. « J’ai joué des matchs contre des équipes malaisiennes locales et des séances d’entraînement qui ont contribué à renforcer notre confiance, en particulier pour ceux qui disputeront leur premier grand tournoi », a déclaré Sheetal Sharma. Actualités18.com en exclusivité.

« Nous jouions contre des joueurs locaux et des matchs intra-équipe, mais affronter des équipes locales là-bas, correspondant à leur physique étant donné que nous nous testions contre des adversaires inconnus, nous a aidé. La confiance acquise dans ces domaines nous aidera dans la perspective des Jeux asiatiques », a-t-elle ajouté.

Les joueurs indiens ont bien performé aux Borneo 7’s, terminant quatrièmes et ont également appris une nouvelle astuce pour s’élancer sur leurs adversaires : les « Borneo Passes ».

Jouer dans des conditions similaires, à l’entraînement et en match, sera utile, estime Sheetal, étant donné que l’un des principaux objectifs du camp était de travailler sur l’adaptabilité et l’échange des rôles et des positions sur le terrain, que ce soit au centre, à l’avant, sur les ailes ou demi d’ouverture.

« La pluie et la bruine étaient les mêmes en Malaisie qu’à Calcutta et la dernière fois que nous avons vérifié, la météo sera similaire en Chine. Nous avons joué 4 à 5 matchs par jour et nous avons aussi l’expérience de jouer sous la pluie et sous le soleil. Nous nous sommes bien adaptés, qu’il pleuve, qu’il fasse beau ou même qu’il y ait une tempête, notre rugby ne s’arrêtera pas », a-t-elle affirmé.

Au cours du camp de jour de 50 à 60 jours, une journée régulière a commencé aux petites heures du matin avec trois séances prévues.

L’entraînement commence à 18h30 avec des exercices de rugby de deux heures et une mise en forme. L’après-midi est consacré à la musculation, suivi d’une séance de gym.

« En dehors des entraînements de rugby, nous faisons aussi des séances ludiques pour nous préparer physiquement et mentalement. Nous avons des séances de psychologie et certains jours, nous avons des « séances de combat » au cours desquelles nous n’utilisons pas de ballons de rugby mais faisons du cross-fit à la place », a déclaré Sheetal. Actualités18.com.

« Notre jeu est à la fois physique, mental et émotionnel et nous devons travailler sur tous les aspects. »

« Dans un long camp, les séances d’entraînement peuvent profiter aux jeunes athlètes et les séances de psychologie les aident, même s’il ne s’agit que d’une discussion sur ce que l’on ressent après une longue et dure journée de travail. Parler avec les jeunes, mettre chacun à l’aise pour qu’il puisse se donner à cent pour cent », a-t-elle ajouté.

La jeune femme de 28 ans n’a pas tardé à souligner que ces choses n’étaient pas courantes à ses débuts.

« Avant, les femmes n’étaient que de simples participantes. Les groupes de joueurs précédents étaient simplement heureux de pouvoir jouer. Nous allons aux Jeux asiatiques maintenant et sans leurs luttes, nous n’aurions pas atteint ce point », a déclaré Sheetal.

Interrogée sur ses propres expériences, Sheetal a déclaré qu’elle avait commencé à jouer en 2016 et qu’elle avait fait ses débuts en Inde en 2019. Depuis lors, il y a eu une mer de changements, que ce soit en termes de sponsors supplémentaires, le jeu se développant dans certains États en tant que gouvernements. soutiennent également les joueurs avec des emplois.

« Avant, nous avions l’habitude d’atteindre le site du tournoi juste un jour avant le début et maintenant nous organisons des camps et des visites d’exposition pour nous acclimater aux conditions. Nous avons désormais un salaire stable. S’entraîner dans les Centres de Haute Performance lors de la préparation du début de la saison, des séances de psychologie et de gym. Lorsque nous sommes à la maison, Rugby India s’assure que nous prenons soin de nous, que ce soit en termes de nutrition et de suppléments ou que notre entraînement soit pris en charge », a-t-elle déclaré.

« Comme dans les autres sports du pays, comme le cricket ou le football, le professionnalisme est désormais au rendez-vous dans le rugby », a-t-elle ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé ce que cela signifierait pour elle et pour l’équipe de représenter l’Inde aux Jeux asiatiques, Sheetal a déclaré : « Chacun a ses objectifs à court et à long terme. La participation aux Jeux asiatiques était notre objectif à court terme. Ce que nous avons fait. Juste après les Jeux asiatiques, il y a beaucoup de tournois, comme le Trophée asiatique, les Championnats asiatiques, les qualifications olympiques – ce sont les objectifs à long terme.

« Personnellement, je pense que les Jeux asiatiques nous ouvriront des portes et que le rugby touchera davantage de personnes », a-t-elle ajouté.

L’Inde débutera sa campagne le 24 septembre contre Hong Kong, Chine dans la séance du matin et contre le Japon dans l’après-midi. Tirée au sort dans le groupe F avec les champions en titre du Japon, Hong Kong et Singapour, l’équipe indienne devra se qualifier parmi les deux meilleures équipes ici pour se qualifier pour la demi-finale.

Sheetal a déclaré qu’elle et son équipe n’avaient pas peur du défi à venir.

« La plupart des équipes qui participent aux Jeux asiatiques, nous les avons déjà affrontées, sauf certaines. Nous avons commencé l’analyse vidéo des équipes et quelle sera notre stratégie contre elles », a-t-elle déclaré.

« La Thaïlande, le Kazakhstan, Singapour, l’Indonésie, nous les avons déjà affrontés et nous sommes confiants dans une belle performance. Le Japon et Hong Kong seront dans une bataille plus au coude à coude. Nous ne serons certainement pas derniers et nous donnerons plus de 100 pour cent pour gagner et ramener une médaille », a-t-elle ajouté.

L’équipe finale de Rugby à Sept comprend Sweta Shahi, Sandhya Rai (vice-capitaine), Mama Naik, Kalyani Patil, Vaishnavi Patil, Lachmi Oraon, Dumuni Marndi, Hupi Majhi, Shikha Yadav, Tarulata Naik, Priya Bansal et Sheetal Sharma (capitaine).