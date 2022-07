La capitaine de la ligue féminine de rugby a “frappé un pote” et l’a qualifiée d’insulte raciale après avoir été confrontée pour ne pas avoir “pris le genou”

Un capitaine de la ligue de rugby FÉMININ a frappé huit fois une coéquipière au visage et l’a appelée le mot N, a entendu un tribunal.

Bryonie King, 18 ans, a laissé son amie Jasmine Rampton dans un « tas froissé » sur le sol après avoir été confrontée pour ne pas avoir pris le genou avant un match, aurait-on dit.

Bryonie King aurait frappé huit fois sa coéquipière Crédit : Facebook

Elle est également accusée de l’avoir appelée le mot N après avoir été confrontée pour ne pas avoir pris le genou avant un match Crédit : Twitter

Le couple s’est rencontré pour “tout régler” au Hartpury College, dans le Gloucestershire, après avoir débattu de la situation pendant plusieurs heures deux jours auparavant en mars.

Mme Rampton, qui soutient fermement le mouvement Black Lives Matter, a été bouleversée lorsqu’elle a entendu que King n’avait pas réussi à prendre le genou avec les autres joueurs partants.

Mais King a affirmé qu’elle n’avait rien fait de mal lorsqu’ils en ont discuté, affirmant que le geste avait duré trop longtemps et était erroné, a entendu le tribunal de la Couronne de Gloucester.

Mme Rampton a qualifié la conversation de maladroite et hostile, ajoutant: “J’essayais de lui faire comprendre mon point de vue, mais cela n’allait nulle part.

“Au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, elle devenait de plus en plus houleuse et Mme King a quitté ma chambre.

“Cela m’a rendu très émotif. J’ai décidé que je voulais prendre l’air et j’étais en train de sortir par la salle commune lorsque Mme King s’est tenue sur le pas de la porte, m’empêchant de sortir.

“Elle m’a dit d’aller pleurer une rivière. Je suis allé lui bouger le bras pour pouvoir saisir la poignée de la porte.

“J’ai utilisé juste assez de force pour bouger son poignet. Elle m’a ensuite donné un coup de poing au visage et elle m’a dit que si je la touchais à nouveau, elle ferait plus que me frapper.

“Je suis tombé par terre et elle a continué à me frapper au visage, je crois sept ou huit fois. J’ai tiré mes bras vers mon visage pour me protéger. Elle m’a traité de toutes sortes de noms raciaux, y compris le mot N.”

Mandla Ndlovu, procureur, a déclaré: “Le couple est resté dans l’impasse dans cette position.

“Mme Rampton a ensuite demandé à Mme King de quitter sa chambre, et elle s’est dûment conformée à la demande.

“Mme King était en train de regagner sa propre chambre dans le bâtiment lorsque Mme Rampton l’a rattrapée dans le couloir commun.

“Mme King s’est ensuite moquée des larmes de Mme Rampton, qui a essayé de s’écarter.

“Puis sans avertissement, Mme King aurait frappé Mme Rampton au visage. Elle a essayé de se protéger.

“Mme King aurait ensuite décroché deux ou trois coups de poing supplémentaires, laissant Mme Rampton en tas froissé sur le sol, couvrant son visage, tandis que Mme King se tenait au-dessus d’elle, l’air agressive.”

Un témoin aurait entendu Mme King dire : “Touchez-moi encore, je ferai quelque chose de bien pire”. Cela aurait été suivi de jurons racistes.

King nie une accusation de voies de fait aggravées par la race, affirmant qu’elle agissait en état de légitime défense et nie avoir fait des commentaires racistes.

Le procès se poursuit.