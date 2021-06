La capitaine de Barcelone Vicky Losada quittera le club après un triplé

La capitaine de Barcelone, Vicky Losada, a annoncé qu’elle quitterait le club à la fin de la saison après 16 ans, la qualifiant de « décision la plus difficile » de sa vie.

Cette année, elle a mené le Barça à une saison triple avec le club qui a remporté la Primera Iberdrola, la Ligue des champions et la Copa de la Reina.

Il reste encore trois jours de match à la saison Primera Iberdrola, mais le Barça a remporté le titre le 9 mai après avoir battu Granadilla.

Jusque-là, ils n’avaient pas perdu un match de toute la saison, bien que cette séquence ait été interrompue par l’Atletcio Madrid mardi lorsqu’ils ont perdu 4-3.

« Je suis ici pour annoncer que ce sera ma dernière saison au club. Du bonheur ! Je suis vraiment heureux. Je suis arrivé il y a 16 saisons à l’âge de 14 ans et absolument tout ce que j’ai vécu en tant que Blaugrana joueur a fait de moi la personne la plus heureuse du monde », a déclaré Losada lors d’une conférence de presse vendredi.

« Je sais que j’ai la chance de pouvoir être ici aujourd’hui pour dire au revoir à ce qui sera toujours ma maison. Au fil des ans, j’ai appris qu’il faut être reconnaissant, donc je tiens à remercier le club pour son traitement, sa compréhension ma situation pendant toutes ces années et pour m’avoir respecté en tant que professionnel à toutes les étapes de ma carrière.

Vicky Losada est passée par le système de l’académie de Barcelone. Photo de Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

« Merci aux fans pour tout le respect et l’affection, en particulier au cours des deux dernières années au cours desquelles le football féminin a eu beaucoup de visibilité, [thank you] au personnel pour tout ce que nous avons vécu et le travail qui a été derrière [our success]. Et enfin merci à mes coéquipiers car, comme ils le savent, porter le brassard dans ce club, c’est une grande responsabilité pour tout ce qu’il représente mais il les représente aussi. Je ne l’ai jamais oublié et ils ont été ma priorité avant tout.

« Cela a été la décision la plus difficile de ma vie, préméditée pendant de nombreux mois et de nombreuses larmes, à la recherche d’un moyen de continuer ici. Mais je dois être honnête avec moi-même et avec vous tous. Le moment est venu de clore cette étape et je serai éternellement reconnaissant. Mon coeur sera toujours Blaugrana. Merci beaucoup et visca el barca [come on Barca]. »

Losada est passée par La Masia et a passé la majeure partie de sa carrière avec le club catalan, à l’exception d’un déménagement précoce à l’Espanyol, d’un court passage avec Western New York Flash et d’un an et demi avec Arsenal en Super League féminine. Là, elle a remporté la ligue et la FA Cup.

L’international espagnol quitte le Barça avec six titres de champion, un titre de Ligue des champions, sept titres de Copa de la Reina, un titre de Supercopa Femenina et huit titres de Copa Catalyunya.

Eduardo Fernandez-Abascal a contribué au reportage de cet article.