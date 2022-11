La capitaine canadienne Christine Sinclair défie Canada Soccer d’intervenir dans de nouveaux mémoires

Christine Sinclair passe en revue sa brillante carrière de footballeur et lance un défi pour l’avenir dans ses nouveaux mémoires “Playing the Long Game”.

La capitaine du Canada dit qu’il est grand temps que Canada Soccer, l’instance dirigeante nationale du sport, assure un terrain de jeu égal pour les femmes. Cela comprend la création d’une ligue professionnelle nationale féminine afin que les Canadiennes ne soient pas dépassées par d’autres pays.

« Au Canada, nous supposons que tout ira bien », écrit Sinclair. « Nous supposons que parce que nous avons été bons dans ce domaine, nous continuerons à être bons. Ma crainte est que nous soyons bientôt dépassés par des pays qui soutiennent leurs programmes de jeunes, soutiennent leurs équipes nationales féminines et soutiennent également les ligues professionnelles féminines.

Il y a eu du mouvement depuis que le livre a été terminé plus tôt cette année, a déclaré l’homme de 39 ans de Burnaby, en Colombie-Britannique, dans une interview.

« Des progrès ont été réalisés en termes de contrats et d’égalité salariale. De toute évidence, nous ne sommes toujours pas plus proches d’une ligue (féminine). Mais ils ont commencé à régler certaines choses », a-t-elle déclaré.

Les équipes masculines et féminines du Canada sont en train de négocier de nouvelles ententes avec Canada Soccer avec l’équité salariale au centre des pourparlers.

« Je pense que cela se fera rapidement, surtout avec la Coupe du monde masculine qui approche à grands pas », a-t-elle déclaré.

Bien que ce soit une bonne nouvelle, Sinclair secoue la tête face aux faux pas passés. Elle a souligné les nouvelles récentes selon lesquelles Canada Soccer avait conclu un accord sur les droits d’images / ressemblance avec la star du Bayern Munich, Alphonso Davies.

“C’est juste un de ces genres de petits coups qu’ils nous ont dit ‘Ce n’était pas possible. Ce n’était pas possible », a-t-elle déclaré. « Et puis (avec) Alphonso, c’est possible. Nous menons cette bataille depuis 10 ans et il a fallu qu’Alphonso leur refuse à peu près la possibilité de vendre son nom.

“Ce n’est qu’un de ces cas où, oui, cela aurait pu être réglé il y a 10 ans, mais ils ont dit à l’équipe féminine que ce n’était pas possible et maintenant ils changent de ton.”

Canada Soccer n’a que récemment commencé à améliorer les conditions de voyage des femmes, a-t-elle déclaré, et a accepté d’en faire une partie du nouveau contrat.

« Les années précédentes, nous découvrions que les hommes voyageaient en classe affaires. Lors d’une rencontre avec (le président de Canada Soccer) Nick (Bontis), j’ai carrément dit : « Pas une seule fois j’ai voyagé en classe affaires avec cette équipe nationale. Et c’était plus tôt cette année. Mais les choses ont changé donc je dois leur donner un peu de crédit.

« Mais encore une fois, nous avons été traités différemment pendant 10, 12 ans. Et il a fallu le succès des hommes pour qu’ils commencent à changer la façon dont ils traitent l’équipe féminine, ce qui est triste.

Sinclair, le meilleur buteur de tous les temps au monde avec 190 buts, a déclaré que le processus d’écriture du livre avec Stephen Brunt s’apparentait parfois à une thérapie.

“C’était parfois douloureux. Mais je suis reconnaissante de l’avoir fait », a-t-elle déclaré. “Parce qu’il y a juste certaines choses auxquelles je n’ai pas pensé depuis des années – certains tournois, jeux et souvenirs que Stephen a évidemment aidé à fouiller. J’en suis reconnaissant parce que j’ai l’impression qu’en tant qu’athlètes, nous sommes tellement concentrés sur le prochain match et le prochain tournoi que parfois nous ne regardons pas en arrière.

“Et ça a été tout un voyage.”

« Playing the Game » est une lecture facile, axée principalement sur sa carrière avec le Canada. Elle parle de tous les entraîneurs de son équipe nationale, d’Even Pellerud et Carolina Morace à John Herdman, Kenneth Heiner-Moller et Bev Priestman.

Elle est élogieuse envers tout le monde, trouvant même quelque chose de positif à dire sur Morace, l’entraîneur italien avec qui les Canadiennes ont terminé dernières lors d’une désastreuse Coupe du monde 2011 en Allemagne.

Morace “a créé de vrais joueurs de football à partir d’un groupe qui, sous Even, a simplement lancé le ballon et l’a poursuivi”, a-t-elle écrit.

Mais la décision de Morace de déplacer l’équipe en résidence en Italie s’est retournée contre elle et le tournoi a rapidement montré que les Canadiennes n’avaient pas de plan B en matière de stratégie. Sinclair, qui s’est cassé le nez lors de cette Coupe du monde, a déclaré que la distance entre les joueurs et le personnel augmentait au fur et à mesure que le tournoi progressait.

Elle donne beaucoup de félicitations à Pellerud, de son arrivée dans l’équipe senior à la défense des femmes au sein de Canada Soccer et à l’avancement du programme.

Elle réserve ses plus grands éloges à Herdman, maintenant entraîneur de l’équipe masculine, le qualifiant de « meilleur entraîneur que j’ai jamais eu, haut la main. Il change la vie.

Les souvenirs de Sinclair de la course pour la médaille de bronze du Canada aux Jeux olympiques de Londres sont captivants, peut-être même plus que la médaille d’or à Tokyo.

Heiner-Moller était un cerveau du football dont le style de jeu préféré s’est avéré ne pas convenir. « L’une des personnes les plus gentilles et les plus douces que j’aie jamais rencontrées », écrit-elle.

Priestman, dit-elle, comprend les forces de l’équipe et la laisse jouer avec eux.

Sinclair révèle également sa “relation amour-haine” avec l’équipe nationale américaine. Elle a beaucoup de respect pour ce que les femmes américaines ont fait sur et en dehors du terrain, mais note qu’elles viennent avec beaucoup d’attitude.

« C’est évidemment la meilleure équipe au monde et ils le savent », a-t-elle dit en riant.

Ceux qui espèrent jeter un coup d’œil à la vie personnelle de Sinclair dans le livre seront déçus, tandis que Sinclair, une personne notoirement privée, s’ouvre sur sa famille, elle évite le reste de sa vie loin du terrain.

“En ce qui me concerne, ce que les gens voient de moi sur le terrain devrait suffire”, écrit-elle.

Cela a été une période mouvementée, bien que productive, pour Sinclair ces derniers temps.

Elle a aidé les Thorns de Portland à remporter le championnat NWSL le 29 octobre avec une victoire 2-0 sur le courant de Kansas City. Le 1er novembre, le même jour que la sortie de son livre, les Portland Thorns ont annoncé que Sinclair serait de retour pour une 11e saison en 2023.

Après un tourbillon d’apparitions dans des livres, elle a quitté Toronto dimanche pour le Brésil où les Canadiennes classées au septième rang disputeront deux matchs amicaux internationaux les 11 et 15 novembre contre les Brésiliennes classées au neuvième rang à Santos et Sao Paulo, respectivement.

« Playing the Long Game » de Christine Sinclair avec Stephen Brunt. Random House Canada, 235 pages, 34 $.

—Neil Davidson, La Presse canadienne

football