La capitaine anglaise Heather Knight mécontente du «message dangereux» de Greg Barclay sur les tests féminins | Nouvelles du cricket

La capitaine anglaise Heather Knight a défendu l’avenir du test de cricket féminin

La capitaine anglaise Heather Knight a décrit les commentaires du président du Conseil international de cricket (ICC), Greg Barclay, remettant en question l’avenir du test de cricket féminin comme un « message dangereux ».

Barclay a déclaré dans une interview plus tôt ce mois-ci qu’il n’avait pas vu le test de cricket féminin « évoluer à une vitesse particulière » ou qu’il ne considérait pas qu’il faisait « partie du paysage avançant dans une mesure réelle ».

Mais Knight, s’exprimant avant le test féminin LV = Insurance de lundi contre l’Afrique du Sud à Taunton, a déclaré: « Ces commentaires m’ont rendu triste. En tant que joueur, je veux jouer au test de cricket, il est considéré par beaucoup de gens comme le summum.

« Il est commercialisé comme le summum et considéré comme la forme de jeu la meilleure et la plus difficile, avec laquelle je suis tout à fait d’accord.

« Ce n’est probablement pas un bon message de la CPI, ou les commentaires de Greg, qui suggéraient que les femmes ne devraient pas y jouer.

« Je pense que c’est un message assez dangereux à envoyer que les femmes ne devraient pas jouer ce qui est considéré comme le summum du jeu. Je suis sûr que ce n’était pas si bien pensé.

« Nous ne devrions pas limiter ce que le cricket féminin devrait être et peut faire.

« Avec les bonnes conditions et les bonnes joueuses, comme vous l’avez vu à Canberra (lorsque l’Angleterre a affronté l’Australie l’hiver dernier), le cricket test match féminin peut être vraiment excitant et un grand spectacle. »

Le dernier test de l’Angleterre, contre l’Australie en janvier, s’est terminé par un match nul palpitant jusqu’au dernier ballon du match.

Mais seules l’Angleterre, l’Australie et l’Inde ont disputé des tests féminins au cours des sept dernières années, le précédent match de l’Afrique du Sud ayant eu lieu en 2014.

Les tests féminins se déroulent sur quatre jours contre cinq chez les hommes, et les cinq matchs de test disputés depuis 2017 se sont tous soldés par un match nul.

Le test solitaire de quatre jours est le début d’une série multi-format, avec trois internationaux d’une journée et trois matchs Twenty20 à suivre.

Knight a déclaré: « Je pense certainement qu’il y a de la place pour le test de cricket.

« Cela a très bien fonctionné dans le cadre d’une série multi-formats. Cela maintient le cricket test match féminin en vie, et en tant que joueuses, nous apprenons un peu notre métier.

« Nous ne jouons pas de cricket multi-format dans les trucs nationaux. Vous apprenez en quelque sorte sur le tas, en particulier les joueurs qui arrivent, car les compétences doivent être un peu différentes pour le cricket à balle blanche.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La couturière anglaise Katherine Brunt a annoncé sa retraite du test de cricket mais continuera à jouer dans les formats ODI et T20I. La couturière anglaise Katherine Brunt a annoncé sa retraite du test de cricket mais continuera à jouer dans les formats ODI et T20I.

« Le cricket T20 dans le jeu féminin a grandi et s’est développé commercialement. Mais il y a de la place pour le cricket à balle blanche et la forme la plus pure du jeu. »

Cela fait 14 ans que l’Angleterre n’a pas joué un match test sans Anya Shrubsole ou Katherine Brunt dans leur attaque.

Shrubsole a mis fin à sa carrière internationale en avril et son partenaire de longue date, Brunt, a quitté le format le plus long ce mois-ci pour se concentrer sur le jeu de balle blanche.

Les couturières non plafonnées Emily Arlott et Lauren Bell font partie d’une équipe de 13 personnes, qui comprend d’autres nouveaux visages dans la quilleur rapide-moyen Freya Davies, la polyvalente Alice Davidson-Richards et la frappeuse d’ouverture Emma Lamb.

« Ils vont certainement laisser des trous dans l’équipe », a déclaré Knight à propos de la double défaite de Shrubsole et Brunt.

« Mais quelle chance pour certains des jeunes joueurs. Nous avons des jeunes talents parmi les meilleurs, c’est une chance pour eux de mettre leur marque sur le test de cricket et de montrer qu’ils méritent la chance de prendre le relais.

« J’ai l’impression que le système professionnel est plus intégré maintenant et j’ai vu la profondeur et le niveau de compétence s’améliorer.

« La façon dont nous avons abordé ce match à Canberra était exactement la façon dont je veux que nous abordions le match la semaine prochaine.

« En tant que frappeurs et quilleurs, je veux que nous fassions avancer le jeu à chaque occasion que nous avons. »