La capitaine anglaise Heather Knight dit que l’Inde “ment” sur des allégations d’avertissements avant la sortie controversée de “Mankad” | Nouvelles du Royaume-Uni

La capitaine de cricket anglaise Heather Knight a accusé l’Inde de “mentir” sur les affirmations selon lesquelles Charlie Dean avait été averti à plusieurs reprises avant son limogeage controversé de “Mankad” ce week-end.

Dean a été éliminée du côté des non-attaquants par la quilleur Deepti Sharma alors qu’elle entrait dans sa foulée de livraison, alors que l’Angleterre tentait de se rapprocher d’une victoire improbable lors de l’international féminin d’une journée à Lord’s samedi.

Le renvoi de «Mankad» a été confirmé par le troisième arbitre et a scellé une victoire de 16 points et un balayage de la série 3-0 pour l’Inde.

Dean avait jeté sa batte au sol en larmes alors que la foule huait la manière de la victoire de l’Inde, ce qui n’est pas contraire aux règles mais est considéré par certains comme n’étant pas dans l’esprit du jeu.

À l’arrivée de son équipe à Kolkata, Sharma a déclaré aux journalistes que Dean, qui jouait une manche potentiellement gagnante de 47 à l’époque, avait été averti “à plusieurs reprises” d’empiéter sur le terrain.

Sharma a déclaré: “C’était un plan, car nous l’avions prévenue [for leaving the crease early] à plusieurs reprises.

“Nous avons fait les choses conformément aux règles et aux directives.”

Knight, blessé à la hanche, a répondu sur Twitter aux commentaires de Sharma.

Elle a tweeté: “Le match est terminé, Charlie a été renvoyé légitimement. L’Inde était la gagnante méritée du match et de la série. Mais aucun avertissement n’a été donné. Ils n’ont pas besoin d’être donnés, donc cela n’a pas rendu le renvoi moins. légitime.

“Mais s’ils sont à l’aise avec la décision d’affecter l’épuisement, l’Inde ne devrait pas ressentir le besoin de la justifier en mentant sur les avertissements.”

Sky Sports News a contacté la BCE concernant les tweets de Knight, mais il a déclaré qu’il ne souhaitait pas commenter.

L’analyste d’ESPNcricinfo, Peter Della Penna, a passé en revue toutes les manches de Dean après le match et a constaté qu’elle avait quitté son pli tôt 72 fois au total.

Image:

L’Indien Deepti Sharma après la fin du “Mankad”



Le commentateur de cricket Charles Dagnall a déclaré à Sky Sports: “Aucune loi n’a été enfreinte, absolument pas, Deepti est bien dans son droit de ne pas avertir Charlie Dean et de l’expulser du côté des non-attaquants et c’est un licenciement tout à fait légitime. Rien n’a été fait de mal .

“C’est évidemment un événement rare. Je me souviens de quatre incidents de ‘Mankad’ à l’ère professionnelle.”

Dagnall avait demandé au capitaine indien Harmanpreet Kaur son point de vue sur ce qui s’était passé à la fin du match et avait une réponse différente de celle de Sharma à Kolkata.

Image:

chevalier de bruyère



Il a déclaré: “C’était un sujet de discussion et donc en ce qui concerne la conférence de presse d’après-match, j’ai évidemment dû poser la question [to India captain Harmanpreet Kaur]. Et j’ai été très précis sur la façon dont j’ai posé la question.

“Elle m’a donné une réponse qui n’était pas une réponse à la question, alors je lui ai demandé à nouveau, et j’ai pensé qu’elle avait répondu avec brio. Et puis nous sommes passés à autre chose.

“Pas une seule fois pendant cette période, elle n’a mentionné aucun avertissement donné par elle ou Deepti au frappeur Charlie Dean ou à l’arbitre.

“Deepti Sharma est ensuite interrogée lorsqu’elle atterrit à Kolkata, puis mentionne qu’il y a eu de nombreux avertissements. Maintenant, si elle s’est retournée et a dit” Je n’ai pas donné d’avertissement “, alors il n’y a pas d’histoire.”

Cependant, Dagnall a déclaré que la capitaine anglaise ne devrait pas “aller sur ses réseaux sociaux personnels en traitant Deepti de menteuse” – il ne devrait y avoir qu’une déclaration de la BCE en cas de bouleversement.