La capitaine anglaise Emily Rudge prête à laisser un héritage avec le triomphe de la Coupe du monde de rugby | Actualités de la Ligue de Rugby

Emily Rudge fait partie intégrante de l’Angleterre depuis 2008 et cherchera à mener son équipe jusqu’à Old Trafford

Emily Rudge espère que tous les sacrifices porteront leurs fruits alors que son équipe féminine anglaise cherche à laisser un héritage à la Coupe du monde de rugby à XV.

Après avoir pris la tête de l’équipe en 2018, la deuxième ligne de St Helens a les yeux rivés sur ce tournoi et sera le rouage expérimenté clé d’une équipe d’Angleterre qui cherchera à défier les probabilités et à remporter la Coupe du monde. sur le sol domestique.

Cependant, avant que l’attention ne se tourne vers les huitièmes de finale et un double match potentiel à Old Trafford pour la finale, Rudge est fermement concentré sur son premier match contre le Brésil et sur l’opportunité de jouer devant une foule bondée.

“Nous sommes incroyablement excités de pouvoir enfin commencer”, a déclaré Rudge.

“Avec une année sabbatique et le report du tournoi, on a l’impression d’attendre cela depuis si longtemps.

“Alors, maintenant que c’est enfin là, nous sommes vraiment ravis de commencer et de monter sur le terrain.

“Nous nous sentons vraiment prêts pour cela maintenant. L’équipe qui a cette année supplémentaire semble probablement un peu différente de celle de l’année dernière, mais elle se sent mieux que jamais.

“Jouer au Brésil va être incroyable parce que c’est la première fois que nous les affronterons et actuellement, ces ventes de billets pour ce premier match à Headingley ont dépassé de loin n’importe quel match féminin dans ce pays, alors j’espère que cela va battre des records pour la façon dont beaucoup de gens vont regarder ce match qui, je pense, est tellement excitant pour nous.”

À bien des égards, la Coupe du monde sera un tournoi révolutionnaire pour le football féminin, les joueuses étant payées pour y participer pour la toute première fois.

Malgré des avancées positives, de nombreux joueurs ont encore dû faire des sacrifices, non seulement s’absenter du travail tout au long du tournoi, mais aussi leurs efforts semaine après semaine.

“Beaucoup de gens ne réalisent probablement pas que nous avons tous des emplois à temps plein, donc nous travaillons quoi que ce soit dans la semaine, puis le soir nous allons à l’entraînement et tôt le matin, nous nous inscrivons à des séances d’entraînement”, a ajouté Rudge. .

“Ensuite, pour l’entraînement en Angleterre, toutes les filles se réunissent généralement un samedi et nous avons une journée complète d’entraînement un samedi, puis nous allons jouer un match en Super League féminine un dimanche.

“Donc, c’est littéralement tous les jours de la semaine que vous consacrez votre vie au rugby et le rugby est comme un autre travail à temps plein en plus de votre travail à temps plein.

“Il y a très peu de temps à l’extérieur pour faire autre chose et les joueurs que vous verrez représenter l’Angleterre ont dû faire tellement de sacrifices.”

Alors que beaucoup n’auront jamais eu l’occasion de voir son équipe en action, Rudge pense qu’ils ont le facteur de compétence et de divertissement qui peut montrer à la nation ce qu’est la ligue de rugby féminin alors qu’ils sont mis sous les projecteurs mardi.

“En tant que femmes anglaises, nous sommes très dures, nous avons dû nous adapter à la façon dont le jeu est dans ce pays”, a-t-elle ajouté.

“Vous ne nous verrez pas faire un pas en arrière, tout le monde sera vraiment physique et pas seulement ça, nous avons des joueurs incroyablement habiles dans notre équipe que j’ai tellement hâte de voir jouer et certains pour la première fois qui feront leurs débuts en coupe du monde.

Georgia Roche a été nommée dans l'équipe d'Angleterre pour le concours du Brésil après avoir illuminé la Super League féminine cette année

“Donc, des joueuses vraiment puissantes comme Amy Hardcastle, puis des joueuses vraiment habiles comme Courtney Hill et Georgia Roche qui sont fantastiques pour le jeu et pour nous en tant qu’équipe.

“Ensuite, de nouveaux visages comme Holly Dodd et Fran Goldthorp qui n’ont pas beaucoup d’expérience pour l’Angleterre mais qui ont battu la Super League féminine cette année et sont en grande forme, alors j’espère qu’ils continueront à le faire dans le tournoi.”

Alors que l’Australie et la Nouvelle-Zélande seront désignées comme les favorites du tournoi féminin, Rudge est convaincue que son équipe peut aller jusqu’au bout et ne sera pas là pour simplement “faire de la figuration”.

En effet, de la même manière que les Lionnes cet été, les femmes anglaises chercheront, pour la première fois, à “ramener à la maison” la Coupe du monde.

“Nous prendrons chaque match tel qu’il est et lorsque nous nous préparerons, nous nous concentrerons uniquement sur ce prochain match, mais l’objectif ultime a toujours été le même et nous voulons gagner cette Coupe du monde”, a déclaré Rudge.

“Nous ne venons pas ici et ne participons pas et sommes simplement une autre équipe, nous sommes ici pour concourir et gagner cette Coupe du monde et la ramener à la maison pour la première fois, donc finalement c’est définitivement l’objectif final pour nous.

“Je pense que c’est quelque chose qui est réalisable et quelque chose que nous allons viser.

“Je pense que cela signifierait tout, non seulement pour moi mais pour toutes les filles. Toutes nos amies, toute notre famille.

“Tout le temps et le dévouement que nous avons consacrés à cette Coupe du monde en valaient la peine et ce serait simplement la victoire ultime pour nous.

« Toutes les autres Coupes du monde auxquelles nous avons participé, nous avons toujours été battus en demi-finale, donc je pense que c’est un gros obstacle à surmonter et si nous le surmontons, ce sera tellement méga pour nous et un tournant alors. “