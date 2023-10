La capacité du Google Pixel 8 à perfectionner les photos montre les promesses et les périls de l’IA

Si vous avez déjà visité la tour penchée de Pise en Italie ou des attractions touristiques similaires, vous avez probablement tenté de profiter de cette quintessence photo qui tient la tour. C’est un tir difficile à réussir car il faut se positionner au bon angle et à la bonne distance. Et cela peut nécessiter plusieurs prises avant de capturer l’image parfaite.

Grâce à Google, vous n’aurez peut-être plus jamais à endurer ce genre de lutte (du premier monde). Vous n’avez probablement besoin que d’une seule photo, car le géant de la technologie dispose d’un outil basé sur l’IA appelé Magic Editor, désormais disponible dans Google Photos sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

L’éditeur Magic utilise IA générative ainsi que des techniques de traitement d’IA pour aider les gens à effectuer facilement des retouches de photos complexes sans avoir besoin de compétences professionnelles. Cela va au-delà de l’éclaircissement et de l’éclaircissement des photos, même si cela en fait partie. Dans le cas de la photo de la Tour de Pise, vous pouvez vous repositionner, agrandir la tour, supprimer les étrangers de l’arrière-plan et même remplir les arrière-plans.

Mais pourquoi s’arrêter là ? Google dit que vous pouvez même changer la couleur du ciel, s’il vous plaît.

Repérez les différences entre la photo la plus à gauche et la photo la plus à droite. Qu’est-ce que l’éditeur Magic a changé ? Sur cette photo, l’enfant a été repositionné pour être plus au centre de la photo. Pour ce faire, l’application a rempli des parties du banc et des ballons qui n’étaient jamais réellement montrés sur la photographie originale. Google

« Si vous essayez d’obtenir la photo parfaite de votre passage à une cascade populaire, vous pouvez retirer la sangle du sac que vous avez oublié d’enlever », a déclaré le PDG Sundar Pichai, qui a dévoilé pour la première fois cette fonctionnalité lors de la conférence des développeurs de Google en mai.

Pichai a expliqué que vous pourriez également rendre le ciel plus lumineux et moins nuageux, « et pour une touche finale, déplacer et modifier l’échelle de votre sujet afin qu’il soit parfaitement aligné sous la cascade ».

Selon Pichai, 1,7 milliard d’images sont éditées sur Google Photos chaque mois. Le lancement d’un éditeur basé sur l’IA qui permet aux utilisateurs de modifier rapidement n’importe quelle photo est logique en tant que prochaine étape et campagne marketing intelligente.

« En tant que consommateur, je suis vraiment enthousiasmé par ces nouveaux outils. Il arrive très souvent que j’aimerais pouvoir retoucher un peu mes images, surtout lorsque je prends des photos de mes petits enfants et qu’ils ont du mal à rester immobiles et regardant la caméra », a déclaré Anton Korinek, professeur d’économie à la Darden School of Business de l’Université de Virginie et chercheur à la Centre d’Oxford pour la gouvernance de l’IA.

Le Magic Editor devrait sans aucun doute ouvrir des possibilités passionnantes de retouche photo, mais il soulève également des questions sur l’authenticité et la crédibilité des images en ligne. Les nouveaux téléphones Pixel de Google soulignent les promesses et les périls de l’IA. D’une part, il offre de nouvelles façons aux gens de s’exprimer de manière créative et pratique grâce aux médias numériques. D’un autre côté, cela a des implications sociales telles que la normalisation des versions idéalisées actuelles d’eux-mêmes en ligne. Plus inquiétant encore, cela peut constituer de sérieuses menaces pour la confiance (déjà fragile) des gens dans le contenu en ligne.

Que se passe-t-il si quelqu’un utilise Magic Editor pour manipuler ses photos professionnelles d’une manière qui trompe les autres ? Et si quelqu’un l’utilisait pour créer de fausses nouvelles ou de la propagande ? Que se passe-t-il si quelqu’un l’utilise pour effacer ou déformer ses souvenirs ou son histoire ? Comment pouvons-nous faire confiance à ce que nous voyons sur les réseaux sociaux alors que l’IA peut facilement le modifier ?

Ce n’est un secret pour personne : les photos peuvent déjà être retouchées en téléchargeant des applications telles que Photoshop ou FaceTune. Cela se fait depuis longtemps et a ses propres implications. Mais Magic Editor simplifie une tâche qui prenait autrefois des heures, par exemple sur Photoshop, et la transforme en quelque chose d’extrêmement simple, en la mettant littéralement à portée de main. Par exemple, pour redimensionner une personne, il vous suffit de la pincer, ou si vous souhaitez la repositionner, il vous suffit d’appuyer et de faire glisser.

Patrick Holland de CNET a utilisé Magic Editor pour remplacer le sol par des briques. Il n’y avait pas de briques dans ce parc, mais cela rend la photo meilleure. Patrick Holland/CNET

Pixel 8 AI : l’éditeur magique et au-delà

Pour être honnête, les capacités de Magic Editor sont actuellement limitées sur la série Pixel 8. Patrick Holland, rédacteur en chef de CNET, a testé l’outil d’édition sur une poignée de photos pour son examen du Pixel 8. Sur une photo, il a retiré un rocher géant du sol, puis a changé le revêtement de sol, passant du gazon synthétique à la brique, le tout à partir de Google Photos, le tout en quelques secondes.

Cependant, il a conclu que la majorité des photos générées par Magic Editor présentent des défauts et que l’outil est actuellement dans une phase plus expérimentale que certains des autres que Google a lancés sur le Pixel 8.

Voici la photo originale inédite prise par Holland de Theo Liggians et Tara Brown de CNET sautant d’un rocher. Patrick Holland/CNET

« Je peux généralement repérer les différences entre les photos sur lesquelles je l’ai appliqué et les images non retouchées. » Holland a écrit dans sa critique. « La façon dont l’IA essaie de remplir l’arrière-plan aboutit généralement à quelque chose de bizarre. »

Google l’a également admis. « Nous savons qu’il peut y avoir des moments où le résultat n’est pas exactement celui que vous imaginiez », a déclaré Shimrit Ben-Yair, vice-président de Google Photos et Google One, dans un communiqué. article de blog. « Vos commentaires seront importants pour nous aider à l’améliorer au fil du temps afin que vous puissiez obtenir les meilleures modifications possibles. »

Pourtant, à mesure que Google continue d’affiner sa technologie d’IA, il deviendra de plus en plus difficile (voire impossible) de faire la différence entre une photo non retouchée et une photo retouchée.

En fait, le géant de la technologie commercialise l’IA comme l’un des arguments de vente uniques de ses téléphones Pixel 8, même si l’IA fait depuis longtemps partie intégrante de l’expérience pour des tâches telles que la reconnaissance vocale et le traitement d’images.

« Pixel est conçu pour rassembler le matériel et les logiciels avec l’IA au centre pour offrir des expériences simples, rapides et intelligentes », a déclaré Rick Osterloh, vice-président senior des appareils et services de Google, lors de son événement d’automne en octobre.

Outre Magic Editor, le Pixel 8 est livré avec une suite de fonctionnalités d’IA conçues pour améliorer la vie quotidienne de leurs propriétaires. Call Screen, la fonctionnalité grâce à laquelle Google Assistant répond aux appels en votre nom pour vous aider à éviter les appels automatisés indésirables ou les fraudeurs, a reçu une mise à niveau. La voix de l’Assistant semble désormais plus naturelle et il peut mieux comprendre le contexte de l’appel.

L’Audio Magic Eraser utilise l’IA pour atténuer automatiquement les sons indésirables dans les vidéos que vous enregistrez. Mais le plus gros ajout est peut-être Best Take. Cet outil d’IA vous permet d’échanger des visages à partir d’une série de photos afin que vous puissiez produire une image où tout le monde regarde la caméra et sourit, si c’est ce que vous vouliez.

La meilleure prise du Pixel 8 utilise l’IA pour vous aider à changer la tête de quelqu’un d’une image à une autre. Il y a un certain nombre de limitations, mais cela fonctionne plutôt bien. James Martin/CNET

La normalisation des faux contenus

Les fausses images et la désinformation constituent déjà un problème omniprésent qui afflige diverses plateformes de médias sociaux. Ces dernières années, Facebook, Twitter et TikTok ont ​​​​chacun été critiqués pour avoir permis la diffusion d’informations trompeuses ou fausses sur leurs sites, notamment pendant la pandémie de COVID-19 et l’élection présidentielle américaine de 2020. Certaines de ces plateformes ont pris des mesures pour étiqueter ou supprimer ce contenu. Mais ils ont également fait face à des réactions négatives de la part des utilisateurs et des législateurs qui les accusent de censure ou de partialité.

« D’un point de vue de politique publique, il ne fait aucun doute que ces outils [Magic Editor] » Cela facilitera la production de désinformation par des acteurs malveillants », a déclaré Korinek. « Je ne connais pas encore les détails techniques, mais j’espère que Google ajoutera des filigranes aux images qui ont été modifiées pour faciliter la vérification de ce qui est faux et ce qui est réel. »

Dois-je m’attendre à ce que Magic Editor soit au centre d’une campagne de désinformation aussi importante que celle menée lors de l’élection présidentielle ? Probablement pas.

Mais Google ouvre la voie à des contenus en ligne plus inauthentiques grâce à des outils d’édition natifs suffisamment puissants pour créer une image totalement différente de la photo originale. Google nous a non seulement fourni les outils nécessaires pour parfaire la réalité, mais il normalise également cette pratique. Soudain, nous vivons dans un monde où chaque photo peut être modifiée ou manipulée en quelques secondes – et j’aurais aimé que ce ne soit pas le cas.