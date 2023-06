La capacité du chargeur de VE devrait dépasser celle des panneaux solaires sur les toits en 2023

La capacité annuelle installée pour les chargeurs de véhicules électriques dépassera le solaire distribué aux États-Unis pour la première fois cette année, selon un aperçu rapport sorti la semaine dernière.

Le solaire distribué fait généralement référence aux panneaux solaires sur les toits des maisons et des entreprises. À l’heure actuelle, il existe un crédit d’impôt généreux pour les propriétaires qui souhaitent installer des panneaux solaires sur leur toit. Et grâce à ces incitations, le coût des panneaux solaires continuera probablement de baisser. CNET compare ici les meilleures entreprises solaires.

La capacité de recharge des véhicules électriques dépassera le solaire sur les toits grâce principalement à la facture d’infrastructure de 1,2 billion de dollars adoptée en novembre 2021, selon le rapport du service de recherche, d’informations et de conseil Bois Mackenzie, qui se concentre sur les informations sur l’énergie et les ressources naturelles mondiales. La législation a réservé 7,5 milliards de dollars pour créer 500 000 chargeurs publics de VE aux États-Unis d’ici 2030.

Les panneaux solaires peuvent-ils vous faire économiser de l’argent ? Vous souhaitez comprendre l’impact que l’énergie solaire peut avoir sur votre maison ? Entrez quelques informations de base ci-dessous et nous vous fournirons instantanément une estimation gratuite de vos économies d’énergie.

« Les incitations fédérales, illustrées par les crédits d’impôt de la loi sur la réduction de l’inflation et le programme de subventions pour l’infrastructure nationale des véhicules électriques, représentent les plus grands catalyseurs de croissance » sur le marché américain des ressources énergétiques distribuées, a déclaré l’auteur principal du rapport, Ben Hertz-Shargel.

Le marché DER aux États-Unis, qui comprend les chargeurs de VE et les panneaux solaires, devrait presque doubler entre 2022 et 2027, avec des dépenses en capital atteignant 68 milliards de dollars, selon le rapport.

Les panneaux solaires peuvent-ils vous faire économiser de l’argent ? Vous souhaitez comprendre l’impact que l’énergie solaire peut avoir sur votre maison ? Entrez quelques informations de base ci-dessous et nous vous fournirons instantanément une estimation gratuite de vos économies d’énergie.

En savoir plus: Crédits d’impôt et remises en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation : économisez sur les améliorations énergétiques de votre maison grâce à ces incitations

Croissance du marché des véhicules électriques

Le marché des infrastructures de recharge des véhicules électriques atteindra 20 milliards de dollars d’ici 2027, selon le rapport. Il sera dirigé par les segments résidentiels de niveau 2 et des chargeurs rapides CC publics, représentant respectivement 6,5 milliards de dollars et 5,6 milliards de dollars.

La majeure partie de la capacité de charge restera résidentielle, même si cette part diminuera. Les infrastructures pour les bus et les camions continueront de croître, atteignant 18 % de la capacité de charge totale d’ici 2027.

En plus du projet de loi fédéral sur les infrastructures, certains États poussent la recharge des véhicules électriques, y compris une nouvelle loi dans l’Illinois qui obligera toutes les maisons nouvellement construites à disposer de ports de recharge pour véhicules électriques. Les ventes de véhicules électriques ont augmenté 65% l’année dernière seul.

Si vous envisagez d’acheter un véhicule électrique, vous pouvez en savoir plus sur les choix de Crumpe pour les meilleures voitures électriques et véhicules électriques pour 2023, ainsi que sur tous les véhicules électriques disponibles en 2023, classés par gamme, 12 endroits où vous pouvez recharger votre véhicule électrique gratuitement et comment presque n’importe quel véhicule électrique peut être admissible au crédit d’impôt de 7 500 $ pour les véhicules électriques.