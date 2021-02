Le gouvernement espagnol s’inquiète du nombre de patients atteints de Covid-19 dans les services de soins intensifs, avec des niveaux de capacité qui devraient culminer d’ici la fin de cette semaine, a déclaré mardi la ministre de la Santé, Carolina Darias.

«Nous sommes toujours préoccupés par l’occupation des unités de soins intensifs (USI). Nous sommes sur le point d’atteindre le pic de fréquentation hospitalière cette semaine», elle a raconté un point de presse.

L’occupation moyenne des USI en Espagne est de 43 pour cent, mais dans certaines régions, elle dépasse 50 pour cent.

Darias a déclaré que le taux d’incidence cumulé des cas de Covid-19 en Espagne diminuait, mais a souligné qu’elle voulait « souligner l’importance » des personnes continuent de suivre les mesures de santé destinées à endiguer la propagation du virus.

Le taux actuel du pays de cas de Covid-19 pour 100 000 personnes en 14 jours est de 667, mais les responsables de la santé se sont fixé pour objectif de ramener ce chiffre à 50 cas pour 100 000.

Le gouvernement espagnol a prolongé les interdictions de voyage pour les personnes venant d’Afrique du Sud, du Brésil et du Royaume-Uni jusqu’au 2 mars, craignant que des souches plus infectieuses de Covid-19 en provenance de l’étranger puissent infecter plus de personnes.

Darias a déclaré que la soi-disant variante britannique du virus – B117 – qui est plus transmissible, comprend désormais 10% du total des infections en Espagne.

L’Espagne a enregistré 62 295 décès par Covid-19 et près de 3 millions d’infections depuis le début de la pandémie, selon les données du gouvernement.

