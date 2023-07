La capacité d’entendre ne devrait pas être un luxe pour les seniors

La capacité d’entendre ne devrait jamais être considérée comme un « luxe », mais pour trop de personnes âgées, cela peut sembler être le cas.

Selon Statistique Canada, environ 4,6 millions d’adultes ont au moins une perte auditive légère et 8,4 millions ont une perte auditive dans la gamme des hautes fréquences.

Cependant, nous savons également que la perte auditive affecte plus que notre capacité à entendre – elle transforme la façon dont nous naviguons dans le monde.

La perte auditive est souvent associée à la fatigue, à l’anxiété et à la dépression, ce qui entraîne un isolement social et une qualité de vie moindre, explique Luke Wiens, propriétaire de Pardon Me Hearing à Kelowna. Des études ont montré que les personnes âgées souffrant de perte auditive sont également plus à risque de développer une démence que leurs pairs ayant une audition normale. Malgré de nombreuses études accréditées montrant les effets potentiellement dévastateurs d’une perte auditive non traitée, de nombreuses personnes âgées canadiennes continuent de souffrir en silence en raison du coût élevé des appareils auditifs.

« Notre objectif principal chez Pardon Me Hearing est de rendre les aides auditives et les soins auditifs de haute qualité abordables pour tous », déclare Wiens. « C’est intégré à la base de notre entreprise et nous nous efforçons de trouver de nouvelles façons de réduire les coûts chaque jour. »

En fait, Wiens affirme que leurs clients économisent en moyenne 2 000 $ sur leurs achats d’aides auditives, tout en obtenant exactement le même produit de haute qualité qu’ils recevraient ailleurs.

Les clients demandent souvent comment ils maintiennent leurs prix bas et la réponse est simple : ils se concentrent sur la nécessité avant tout, en se concentrant sur l’abordabilité pour leurs clients au lieu de sièges sociaux et de cliniques de luxe.

« En réduisant les frais généraux là où nous le pouvons, nous sommes en mesure de faire économiser de l’argent à nos clients là où ça compte. Nos aides auditives sont étanches, rechargeables, sans fil et compatibles Bluetooth, tout comme celles de la concurrence. La seule différence que vous remarquerez est l’argent que vous économiserez.

Pardon Me Hearing a un audiologiste parmi son personnel, offre des rabais et des plans de paiement internes ainsi qu’une assistance pour aider les clients à trouver un financement gouvernemental en cas de besoin. Ils acceptent des avantages prolongés et offrent même un programme d’échange pouvant aller jusqu’à 1 000 $ de réduction pour l’achat de nouvelles aides auditives. En savoir plus sur leurs options d’assurance et de couverture au tiers en ligne ici.

« Pardon Me Hearing change la donne en matière d’aides auditives », déclare Wiens. « Nous allons toujours au-delà pour nos clients, car tout le monde mérite d’entendre mieux à un prix abordable. »

Trouvez plus d’informations sur Pardon Me Hearing ici et suivez-les sur Facebook et Instagram.

