NOUVELLE-ORLÉANS: Les Saints de la Nouvelle-Orléans ont joué assez bien ces derniers temps pour résister non seulement à l’absence du quart-arrière record Drew Brees, mais même aux types d’erreurs qui pourraient coûter un match à une équipe moins nombreuse.

Dimanche, les Saints ont raté un panier à Atlanta, ont obtenu une passe lors d’une quatrième tentative de conversion, et ont perdu un échappé qui a gâché une course contre les Atlanta 5 au quatrième quart.

Pourtant, les Saints, maintenant en séries éliminatoires pour une quatrième saison consécutive, ont réussi de justesse à surmonter ces jeux pour leur neuvième victoire consécutive.

Ce programme, et ce que nous avons fait ici et quels sont nos objectifs, nous recherchons plus qu’une place pour les séries éliminatoires », a déclaré Saints directement à Ryan Ramczyk. Nous voulons beaucoup plus.

Et tout au long de leur séquence, les Saints ont montré la profondeur, le talent et la résilience nécessaires pour effectuer une série éliminatoire profonde.

Le quart-arrière Taysom Hill a remporté les trois départs depuis que les Saints ont placé Brees sur une réserve blessée avec des côtes cassées et un poumon perforé. Et Hill a finalement lancé ses premières passes de touché de sa carrière. Son premier est allé à un Tre’Quan Smith grand ouvert. Mais le second exigeait plus de timing, de précision et de zip; L’ailier serré Jared Cook l’a rattrapé lorsque deux défenseurs ont convergé dans la zone des buts.

Je viens de voir entrer un homme qui gère très bien sa situation », a déclaré Michael Thomas, receveur des Saints, de Hill. Il s’est amélioré semaine après semaine. Il devient plus à l’aise. Tu peux voir ça.

Pendant ce temps, les Saints ont continué à obtenir une production de 207 verges dans le jeu en cours d’exécution et la Nouvelle-Orléans a prolongé sa séquence de jeu défensif solide. La défense des Saints n’a abandonné que son deuxième touché en cinq matchs, a limité Atlanta à 70 verges au sol, a renvoyé Matt Ryan trois fois et a cassé deux passes dans la zone des buts, une en quatrième déficit et l’autre au fil du temps, les Falcons. peut donner une avance tardive.

Nous étions un groupe très énergique. Nous aimons jouer avec des tonnes et des tonnes de butin », a déclaré le secondeur Demario Davis. «Et nous avons un groupe de gars qui sont enthousiasmés par les autres joueurs qui font des jeux. Et donc c’est juste une grande fraternité à laquelle faire partie, et cela coulait maintenant. Nous devons simplement continuer.

CE QUI FONCTIONNE

Le jeu de course est devenu un monstre à trois têtes avec le rusé Alvin Kamara, blessant Latavius ​​Murray et le rapide et accidenté Hill. Ils ont uni leurs forces pour aider les saints à éclipser à la hâte 200 mètres au cours des deux dernières semaines.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Peut-être le jeu de coup de pied alors que Wil Lutz a du mal à se remettre d’une journée de repos au cours de laquelle il a raté son seul tir au panier lorsque son pied végétal a glissé, provoquant l’inconfort apparent du botteur normalement fiable dans sa jambe gauche. Bien qu’il soit resté dans le match après avoir d’abord consulté le personnel d’entraînement de l’équipe, les Saints ont alors décidé de ne pas tenter un panier de 53 mètres et ont tenu l’offensive les quatrième et 7e. Lutz est cependant revenu pour deux points supplémentaires réussis et deux bottés d’envoi à partir de la zone des buts pour des touchés.

STOCK

Dernièrement, Thomas semble retrouver la forme qui a fait de lui le joueur offensif AP 2019 de l’année. En grande partie parce qu’il a raté six matchs en raison de blessures à la cheville et aux ischio-jambiers (avec un comportement de banc pendant un match à l’entraînement), Thomas n’a réussi que 10 attrapés lors des neuf premiers matchs de la Nouvelle-Orléans. Dimanche, à Atlanta, il avait neuf attrapés pour 105 verges, ce qui était la deuxième fois à la Nouvelle-Orléans après trois matchs que Thomas avait neuf réceptions pour plus de 100 verges.

Il essaie toujours d’atteindre 100%, a déclaré Payton. Il a créé de superbes pièces ici. Et pour un quart-arrière, nouveau dans l’alignement, vous savez, avoir cette cible dans quelqu’un qui descend avec le ballon, c’est un gros problème.

STOCK EN BAS

Le joueur de ligne offensif intérieur recrue Cesar Ruiz, premier tour du club en 2020, a été retiré de la grille de départ au profit du vétéran Nick Easton. Le mouvement a été accéléré en partie par le retour du garde gauche Andrus Peat d’une commotion cérébrale. Easton est allé à la bonne montre et Ruiz à l’écart.

BLESSÉ

Le demi de coin Patrick Robinson a quitté le match dimanche avec une blessure à la jambe et il n’y a pas de mise à jour sur son état. Les Saints devront garder un œil sur la jambe gauche de Lutz (sans coups de pied). Pendant ce temps, Brees est éligible pour sortir de la réserve blessée cette semaine après avoir raté trois matchs, mais il restera incertain.

Honnêtement, je ne pourrais pas vous donner un calendrier, a déclaré Payton. Il est comme une poignée des autres gars là-bas qui travaillent pour retrouver la santé.

NUMÉRO DE CLÉ

200,7 verges moyennes des Saints lors des trois derniers matchs sans Brees dans l’alignement.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Saints tenteront de conserver leur position au NFC lorsqu’ils visiteront Philadelphie en difficulté dimanche, puis rentreront chez eux pour un éventuel aperçu du Super Bowl contre les Chiefs de Kansas City.

