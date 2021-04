La capacité de restauration intérieure de la ville de New York augmentera à 75% en mai

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé vendredi que la capacité de restauration à l’intérieur de la ville de New York sera portée à 75% le 7 mai, correspondant enfin aux réglementations relatives à la capacité de restauration à l’intérieur du reste de l’État.

« Après un combat long et incroyablement difficile, l’État de New York est en train de gagner la guerre contre Covid-19, et cela signifie qu’il est temps d’assouplir certaines restrictions mises en place pour protéger la santé publique et aider nos entreprises locales », a déclaré le gouverneur.

L’annonce intervient un jour après que le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé que la ville rouvrirait complètement d’ici le 1er juillet après plus d’un an de restrictions. Cuomo a déclaré qu’il pensait que la ville pourrait rouvrir plus tôt.

Les restaurants ne seront pas les seules entreprises à bénéficier d’une mise à niveau de capacité. Les centres de conditionnement physique et les services de soins personnels ouvriront également leurs portes à un plus grand nombre de clients.

Les gymnases et centres de remise en forme de New York passeront à 50% de leur capacité à compter du 15 mai, tandis que les salons de coiffure, les salons de manucure, les salons de coiffure et autres services de soins personnels passeront à 75% à compter du 7 mai.

Le gouverneur a annoncé mercredi que les restrictions de places au bar seront levées le 3 mai.

Les casinos et les installations de jeux passeront de 25% à 50% de leur capacité et les bureaux passeront de 50% à 75% de leur capacité.

« Nous devons rouvrir et reconstruire notre économie à mesure que les données et la science s’améliorent en notre faveur, et ces nouvelles annonces aideront les New-Yorkais à se remettre sur pied après une année incroyablement difficile », a déclaré Lisa Sorin, présidente de la Chambre de commerce du Bronx, dans un communiqué de presse.

Les restrictions sévères sur les bars et les restaurants qui ont commencé en mars de l’année dernière ont laissé la ville souffrir d’un chômage généralisé, avec plus de 1200 restaurants fermant leurs portes définitivement à partir de juillet 2020, selon le contrôleur de la ville de New York.

Les annonces interviennent alors que la ville enregistre une moyenne de sept jours de 1 480 nouveaux cas. Près de 6,5 millions de doses de vaccins Covid-19 ont été administrées dans la ville, 30% des habitants de la ville étant entièrement vaccinés, selon le département de la santé de la ville.

Correction: Cet article a été mis à jour pour clarifier que 30% des habitants de New York ont ​​été entièrement vaccinés, selon le département de la santé de la ville.