La capacité de missiles de l’Iran oblige l’Occident à réfléchir à une réponse

Lorsque l’Iran a lancé cette semaine un barrage de frappes aériennes sur l’Irak, la Syrie et le Pakistan, il ne se contentait pas de montrer la portée et la sophistication de certains de ses missiles les plus récents, mais il revendiquait également une nouvelle ère dans laquelle l’Iran peut montrer ses muscles. à volonté et, comme avantage supplémentaire, renforcera sa réputation d’important fournisseur d’armes.

Dans au moins une de ces attaques – une frappe qui, selon Téhéran, visait le groupe terroriste État islamique à Idlib, en Syrie – l’Iran a semblé utiliser l’un de ses missiles à plus longue portée et les plus avancés, le Kheibar Shekan. La portée et l’exactitude apparente ont retenu l’attention des responsables de la sécurité nationale en Europe et en Israël, ainsi que des experts extérieurs qui suivent les avancées technologiques de l’Iran.

La combinaison de ses missiles les plus récents et de sa flotte de drones, que la Russie a achetés par milliers pour les utiliser en Ukraine, a aidé l’Iran à devenir le producteur de certaines des armes les plus sophistiquées du Moyen-Orient.

Et la volonté de Téhéran d’intervenir – en tant que fournisseur de ses forces mandataires dans la région et de Moscou – pourrait bien compliquer les calculs américains alors que le Pentagone considère la question qui se pose sur l’élargissement du conflit au Moyen-Orient : cela pourrait-il conduire à un conflit direct avec l’Iran ?