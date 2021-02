La capacité de l’USI en République tchèque «  sera épuisée dans 2 semaines  », selon le ministère de la Santé

En République tchèque, l’augmentation des patients COVID-19 intensifie la pression dans les hôpitaux. Le ministère de la Santé décrit la situation comme critique avec plus de 120 000 cas actifs à l’heure actuelle.

L’hôpital régional de Karlovy-Vary, en Bohême occidentale, reçoit des patients covid de la région environnante, y compris des régions durement touchées de Cheb et Sokolov. L’unité de soins intensifs est maintenant presque pleine.

«Ce matin, il nous restait six lits dans le service de soins intensifs, mais ce nombre pourrait changer en une heure et dans deux heures, tout peut à nouveau changer», a déclaré Vladislav Podracky, porte-parole de l’hôpital de Karlovy Vary.

La situation n’est pas sur le point de s’améliorer de si tôt. Les médecins, ainsi que les infirmières et tout le personnel médical sont épuisés.

« Nous essayons de résoudre la situation en transportant les patients vers les hôpitaux voisins », a ajouté Podracky. « Environ 10 à 15 patients sont envoyés chaque jour dans les hôpitaux voisins. »

Mais le ministère de la Santé dit que le problème est maintenant les ressources disponibles.

«La capacité des lits de soins intensifs dans notre État sera épuisée dans deux semaines», a déclaré Vladimir Cerny, vice-ministre de la Santé de la République tchèque.

Les autorités tchèques envisagent de demander de l’aide à l’étranger lorsque le nombre de lits restants atteindra 10%.

« La République tchèque n’a jamais été dans une situation comme celle-ci », a ajouté Cerny.

Le nombre quotidien de nouveaux cas de COVID est toujours d’environ 11 000 personnes. L’ancien président Vaclav Klaus, qui a refusé de porter un masque en public, est l’un des derniers à avoir été testé positif, affirmant que c’était une restriction des droits de l’homme.

Depuis le 25 février, le gouvernement de la République tchèque a ordonné le port de masques faciaux FFP2 dans tous les lieux publics et dans les transports et a averti que des réglementations plus récentes et plus strictes pourraient suivre.