La capacité de la batterie du Samsung Galaxy S25+ confirmée

Selon les rumeurs, les Samsung Galaxy S25 et Galaxy S25 Ultra arriveraient l’année prochaine sans aucune mise à niveau de batterie, et une nouvelle rumeur affirme désormais que ce sera également le cas avec le Galaxy S25+.

Le mot vient de la publication néerlandaise Club Galactiquequi affirme que le Samsung Galaxy S25+ contiendra une batterie d’une capacité nominale de 4 755 mAh et d’une capacité typique de 4 900 mAh, ce qui est la même que la batterie du Galaxy S24+.









Rendu divulgué du Samsung Galaxy S25 • Rendu divulgué du Samsung Galaxy S25 Ultra (Source : Sur les fuites et Titres Android)

Les Galaxy S25 et Galaxy S25 Ultra seront équipés de batteries de 4 000 mAh et 5 000 mAh respectivement. C’est encore la même chose que leurs prédécesseurs. Nous verrons également que les vitesses de charge resteront les mêmes : 25 W pour le modèle vanilla et 45 W pour les modèles Plus et Ultra.

La source avait précédemment affirmé que les configurations d’appareil photo des Galaxy S25 et Galaxy S25+ seraient identiques à celles de leurs prédécesseurs, et que seul le Galaxy S25 Ultra bénéficierait de mises à niveau de l’appareil photo. Il sera doté d’un appareil photo principal de 200 MP, rejoint par un ultra-large de 50 MP, un téléobjectif 3x de 50 MP et un téléobjectif 5x de 50 MP.

Cependant, le pronostiqueur L’univers de glace a récemment affirmé que le Galaxy S25 Ultra ne serait équipé que d’un appareil photo ultra-large amélioré, le reste de la configuration de l’appareil photo étant le même que celui du S24 Ultra.

Source (en néerlandais)