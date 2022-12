La capacité de la batterie de la série Samsung Galaxy S23 révélée, les couleurs du héros sont également illustrées

Samsung devrait lancer la gamme Galaxy S23 dans les premières semaines de l’année prochaine, et les rumeurs et les affirmations ne cessent de monter, révélant plus de détails sur le téléphone.

Selon le leakster Ice Universe, orienté Samsung, les batteries des Galaxy S23 et Galaxy S23+ auront une capacité légèrement accrue par rapport à leurs prédécesseurs. Pourtant, ils n’apporteront aucun changement aux vitesses de charge.

Nous avons également repéré des images promotionnelles du Galaxy S23 + et du Galaxy S23 Ultra dans leurs couleurs de héros respectives, respectivement le rose et le vert. C’est également la première fois que nous voyons des images officielles des nouveaux produits phares de Samsung.

Le Samsung Galaxy S23 devrait avoir une batterie de 3 900 mAh avec une charge rapide de 25 W, une augmentation par rapport à la cellule de 3 700 mAh du S22 vanille. Le Galaxy S23 + obtient également une bosse de 200 mAh à 4 700 mAh avec une charge rapide de 45 W. Le Galaxy S23 Ultra reçoit une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide de 45 W, que Samsung implémente dans ses appareils Ultra depuis début 2020.

Les images promotionnelles ont révélé que le Pink Galaxy S23+ ira très bien avec la Galaxy Watch5 avec un bracelet sport violet et le Lavender Purple Buds2 Pro. Le Galaxy S23 Ultra vert olive est représenté avec des écouteurs blancs et un bracelet vert foncé sur la Watch5 – il pourrait avoir le bracelet en cuir hybride vert, mais il pourrait aussi bien s’agir d’un nouvel accessoire ; la qualité de l’image est trop mauvaise pour distinguer les détails.













Toute la gamme Samsung Galaxy S23

Des rumeurs suggèrent déjà que Samsung a fixé la date de lancement au 1er février, ce qui signifie que nous avons plus d’un mois pour plus de détails à faire surface.

