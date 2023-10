ELMHURST – Lors du premier jeu de mêlée vendredi soir contre Fenwick, le quart-arrière de l’IC Catholic Prep a frappé Eric Karner pour une passe de touché de 81 verges.

Le jeu dévastateur de seulement 16 secondes a donné le ton aux Knights, qui ont utilisé leur capacité de gros jeu pour remporter une victoire de 42-9 dans la division Orange CCL/ESCC contre les Friars à Plunkett Park à Elmhurst.

« Je suis fier de nos enfants. Ils sont sortis et ont fait ce que nous voulions qu’ils fassent », a déclaré l’entraîneur catholique d’IC, Bill Krefft. « C’est une bonne équipe que nous avons battue à Fenwick, ils se battaient pour leur vie en séries éliminatoires. Tout le mérite revient aux enfants.

La deuxième possession d’IC ​​Catholic ne s’est pas aussi bien déroulée que l’échappé d’Aaron Harvey a été récupéré par Nate Marshall de Fenwick, qui l’a renvoyé au 8 des Knights. Mais la défense a tenu et les Frères se sont contentés d’un panier de 23 verges de Noah Sur.

Après cela, c’est IC Catholic (7-2, 2-1) qui a lancé le jeu. Lors de la possession suivante des Knights, Joey Gliatta a interrompu une course de 53 verges pour établir son score de 3 verges qui portait le score à 14-3 IC Catholic à 2:04 du premier quart.

Les gros jeux ont continué à se produire pour les Knights au deuxième quart. 3e et 18e sur 32, Gliatta s’est précipité sur la ligne de touche gauche pour un score de 68 verges et une avance de 21-3 avec 9 :20 à jouer à la mi-temps.

« Joey fait toujours un bon match », a déclaré Mandala à propos du porteur de ballon senior, qui a terminé avec 162 verges et deux touchés en seulement sept courses. « Merci aux joueurs de ligne d’avoir permis à Joey de réaliser un bon match et de m’avoir donné le temps de lancer le ballon. »

Près de trois minutes plus tard, le parcours de 41 verges de Mandala contre la recrue de l’Iowa, KJ Parker, a permis à Harvey de marquer un touché de 8 verges qui a porté l’avance des Knights à 28-3.

Puis, à 2:59 de la fin, Mandala a trouvé Dominik Hulak pour un score de 60 verges qui a donné à IC Catholic une avance de 35-3 à la mi-temps.

« Mes receveurs ont toujours été là pour moi, attrapant le ballon et faisant leur travail », a déclaré Mandala, qui a complété ses six passes pour 227 verges et deux touchés, le tout en première mi-temps.

Harvey a complété le score des Knights avec une course de 5 verges lors du premier jeu du quatrième quart.

Fenwick (4-5, 1-2), qui a perdu ses quatre derniers matchs et a été éliminé des éliminatoires de l’IHSA avec cette défaite, a parfois déplacé le ballon grâce au jeu solide du quart-arrière senior Marek Hill (20 sur 34, 129). yards par la passe plus 46 yards sur 10 courses au sol). Mais les Frères ont eu du mal une fois à proximité de la zone rouge d’IC ​​Catholic et n’ont pas pu terminer leurs déplacements.

Le seul touché de Fenwick est survenu avec 2:47 à jouer lorsque le quart-arrière suppléant Frankie Hosty a frappé Avion Brown pour un touché de trois verges.

« Malheureusement, nous ne nous sommes pas présentés pour jouer notre meilleur match », a déclaré l’entraîneur de Fenwick, Matt Battaglia, qui a ajouté que les Friars ne participeraient pas aux éliminatoires du Prep Bowl en raison de blessures.

Battaglia a également ressenti des occasions manquées au cours des trois semaines précédentes, y compris une défaite en double prolongation contre DePaul Prep la semaine dernière, plaçant Fenwick dans une situation difficile de victoire contre les Knights.

« C’est ainsi que se déroule la vie », dit-il. « Nous avons fait notre lit, et voici le résultat. »

Pendant ce temps, IC Catholic, champion en titre de la classe 3A IHSA, découvrira ce week-end dans quelle classe il appartiendra ainsi que son adversaire du premier tour. Même s’il reste encore du travail à faire, les Chevaliers croient qu’ils seront prêts à relever les défis à venir.

« Nous nous sentons bien », a déclaré Krefft. « Nous ne cherchons pas à savoir qui nous avons, nous essayons de nous redresser. Il y a beaucoup de choses que nous devons corriger, mais nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de participer. Nous ne savions pas si nous en aurions l’opportunité au début de la saison, donc nous sommes chanceux.

« Nous allons rivaliser avec toutes les équipes qu’ils nous lancent », a déclaré Mandala.