“La capacité de dire oui” à des histoires longtemps négligées à l’écran

Comme tant de cinéastes anxieux la semaine précédant le début du Festival du film de Sundance, Erica Tremblay a été cachée dans une pièce sombre à Los Angeles, préparant le mixage sonore final pour son premier long métrage, “Fancy Dance”.

Mme Tremblay a l’un de ces contes Sundance par excellence : abandonner sa carrière dans l’édition à 40 ans pour se lancer dans la réalisation de films, en particulier pour raconter des histoires centrées sur sa nation Seneca-Cayuga dans l’Oklahoma. Son premier court métrage, “Little Chief”, a été créé à Sundance en 2020. Son scénario pour “Fancy Dance” a été accepté au Sundance Lab 2021 et, avec l’aide du Sundance Institute, elle a obtenu un financement pour réaliser le film. La production s’est terminée en septembre, et à peine trois mois plus tard, son film a été choisi parmi 10 000 soumissions pour être projeté au festival de cette année, qui commence jeudi.

Rien de tout cela ne serait arrivé sans ses financiers. L’une, Nina Yang Bongiovi de Important Productions, finance des films indépendants comme “Fruitvale Station” et “Passing” depuis 2013. Une autre, Tommy Oliver, le fondateur et directeur général de Confluential Films, est relativement nouveau dans le jeu de la finance après avoir passé le décennie passée à produire et réaliser ses propres films.