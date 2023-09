La capacité de construction navale chinoise est plus de 200 fois supérieure à celle des États-Unis, selon les renseignements de la Marine

Une diapositive de l’Office of Naval Intelligence (ONI) des États-Unis divulguée en ligne met en lumière les inquiétudes concernant l’expansion rapide de la marine chinoise et la capacité continue du pays à produire des navires à un rythme plus rapide que celui des États-Unis.

« Les Chinois voient cette décennie comme une opportunité stratégique », a déclaré à Fox News Digital Brent Sadler, chercheur principal en guerre navale et en technologie avancée au Centre de défense nationale de la Heritage Foundation. « Je ne vois pas d’inflexion à court terme de la courbe qui nous permettrait de commencer à réduire l’écart avec les Chinois. »

Les commentaires de Sadler interviennent après que des images de la diapositive non classifiée du Bureau du renseignement naval ont été largement diffusées sur Internet. L’image, reprise dans un rapport de War Zone, montre l’énorme capacité de construction navale de la Chine par rapport à celle des États-Unis.

L’authenticité de la diapositive a été confirmée par un porte-parole de la Marine, qui a averti qu’il ne s’agissait pas d’une analyse approfondie.

« La diapositive a été développée par l’Office of Naval Intelligence à partir de plusieurs sources publiques dans le cadre d’une étude globale sur la concurrence stratégique », a déclaré le porte-parole à Fox News Digital. « La diapositive présente le contexte et les tendances de la capacité de construction navale de la Chine. Elle n’est pas destinée à une analyse approfondie de l’industrie de la construction navale commerciale de la RPC (République populaire de Chine). »

La diapositive montre que les chantiers navals chinois ont une capacité d’environ 23,2 millions de tonnes, contre moins de 100 000 tonnes aux États-Unis, ce qui rend la capacité de construction navale chinoise plus de 232 fois supérieure à celle des États-Unis.

La diapositive montre également la « composition des forces de combat » des deux marines des deux pays côte à côte, qui comprend « des navires de combat, des sous-marins, des navires de guerre antimines, des navires amphibies majeurs et de grands navires auxiliaires de soutien au combat ». L’ONI estime que la Chine disposait de 355 navires de guerre de ce type en 2020, contre 296 pour les États-Unis. La disparité devrait continuer de croître tous les cinq ans jusqu’en 2035, date à laquelle la Chine disposera d’environ 475 navires de guerre, contre 305 à 317 navires américains.

Une autre section de la diapositive fournit une estimation du pourcentage que chaque pays consacre à la production navale dans ses chantiers navals, la Chine tirant environ 70 % de ses revenus de construction navale de la production navale, contre environ 95 % des revenus de la construction navale américaine.

Cependant, cette disparité est également préoccupante, a déclaré Sadler, qui a noté que la Chine bénéficierait d’un avantage stratégique en disposant d’un secteur de construction navale commerciale robuste.

« La construction navale est une industrie stratégique, et ils l’ont compris il y a longtemps », a déclaré Sadler à propos de la Chine. « La première partie a consisté à développer votre secteur de la construction navale commerciale… La construction navale commerciale a vraiment été à l’origine de toute cette capacité massive. C’est une leçon qu’il n’est pas possible d’avoir une construction navale navale sans un secteur de la construction navale commerciale et les Chinois le font depuis 30 ans. années. »

Grâce à l’économie planifiée de la Chine, le pays est en mesure de contrôler les coûts de main-d’œuvre et d’accorder des subventions à ses infrastructures de construction navale, ce qui permet aux Chinois de surenchérir sur la plupart de leurs concurrents dans le monde et de dominer l’industrie du transport maritime commercial, a déclaré Sadler.

Sur le plan militaire, Sadler a noté que les Chinois ont commencé à acquérir des technologies de l’Union soviétique, puis de la Russie et de l’Ukraine, modelant bon nombre de leurs navires sur la technologie de ces pays.

« Ensuite, vous avez plus d’ouvriers dans les chantiers navals, et parfois ces chantiers navals commerciaux, d’un côté construisent des pétroliers, des navires GNL et des porte-conteneurs, et juste à côté, ils construisent des croiseurs et des destroyers, parfois avec les mêmes ouvriers des chantiers navals », a déclaré Sadler.

Sadler a fait valoir que les États-Unis n’ont pas construit une infrastructure de construction navale comparable parce que les constructeurs n’ont que le gouvernement américain comme client.

« Le gouvernement fédéral est le seul client… votre plus gros client, celui où vous obtenez votre plus grande marge de profit, c’est la construction de grands navires de haute technologie et coûteux », a déclaré Sadler. « C’est le seul spectacle en ville pour nous. Et malheureusement, parce que c’est le cas, personne ne cherche à devenir compétitif et à construire de meilleurs porte-conteneurs ou la prochaine génération de navires de transport commercial, ce que nous devons vraiment faire. »

Alors qu’une grande partie de l’attention portée à l’avantage de la Chine en matière de construction navale s’est concentrée sur les capacités navales du pays, Sadler a déclaré que l’avantage chinois en matière de transport maritime commercial a également de grandes implications sur la sécurité et l’économie des États-Unis.

« En temps de paix, la famille de tous les jours essaie simplement d’obtenir des couches, du lait maternisé, des bouteilles d’eau, du papier toilette ou, pendant la COVID, des EPI, des masques. Une grande partie de cette chaîne d’approvisionnement, les navires, les mouvements, les expéditeurs, ils » « Ils sont liés au marché chinois ou ce sont des navires chinois », a déclaré Sadler.

« Nous avions des retards de conteneurs en Chine parce qu’il était plus rentable de stocker des marchandises en Chine », a ajouté Sadler. « Cela a provoqué un retard d’approvisionnement. Il y a eu des situations dont beaucoup de gens se souviennent probablement encore d’étagères vides. Cela s’explique en partie par une dépendance excessive à l’égard de cette chaîne d’approvisionnement mondiale majoritairement centrée en Chine. »

Cette domination dans le transport maritime commercial se joue également lorsqu’il s’agit d’un conflit potentiel, a ajouté Sadler, arguant que la dépendance excessive à l’égard du transport maritime chinois permettrait à la Chine de « nous sanctionner très efficacement » en réponse aux hypothétiques sanctions américaines si elle devait obtenir davantage. agressif autour de Taiwan.

« Les États-Unis comptent sur plus de 80 000 visites de navires battant pavillon étranger pour maintenir leur économie, pour maintenir les lumières allumées… les magasins et les industries en activité », a déclaré Sadler. « Donc, si les Chinois se retirent essentiellement de ce marché, nous perdrons la capacité de soutenir notre économie, et les chocs qui en découlent ne seront pas vraiment pleinement appréciés. »

Des rapports publiés cette semaine par le South China Morning Post indiquent que la Chine pourrait être sur le point de construire un autre navire de guerre géant, avec des images en ligne montrant des ouvriers du chantier naval de Hudong-Zhonghua tenant des drapeaux à côté de ce qui semble être un navire d’assaut amphibie de nouvelle génération.

Dans un conflit potentiel direct avec la Chine, Sadler a fait valoir que les implications de la disparité en matière de construction navale seraient « encore plus désastreuses », soulignant d’éventuelles rations similaires à celles de la Seconde Guerre mondiale. Les conséquences de cette situation pourraient également se faire sentir dans une bataille navale, où la Chine aurait la capacité de produire, réparer et remplacer des navires militaires à un rythme plus rapide que les États-Unis.

Malgré la menace imminente, Sadler a déclaré que les États-Unis n’avaient pas travaillé pour atteindre l’objectif d’augmenter le nombre de navires militaires américains.

« Chaque budget des trois dernières années sous l’administration Biden… les plans à long terme prévoyaient tous une réduction de la taille de la Marine alors que le danger allait dans l’autre sens, il augmente », a déclaré Sadler.

Selon un rapport de l’Association of the United States Navy publié plus tôt cette année, le budget proposé par le président Biden pour l’exercice 2023 prévoyait une réduction de 15 navires de la flotte de la Marine. Si la proposition permettait de financer la construction de neuf nouveaux navires, elle proposait également le déclassement de 24 navires, entraînant une réduction globale de la flotte.

Le budget de Biden pour l’exercice 2024 prévoyait également l’élimination de 11 navires, un plan qui a été critiqué par le sénateur Roger Wicker, R-Miss., membre éminent de la commission sénatoriale des services armés.

« Nous devrions travailler rapidement à l’expansion de notre flotte navale », a déclaré Wicker dans un communiqué de presse plus tôt cette année. « Comme je l’ai dit, la taille de la flotte chinoise a éclipsé la nôtre, et pourtant le ministère de la Défense propose le déclassement des navires. Le Corps des Marines n’a pas été en mesure d’aider les victimes des tremblements de terre en Turquie il y a quelques mois à peine parce que la Marine manquait de navires amphibies. »

Wicker était au centre d’un effort de 2017 visant à fixer l’objectif d’atteindre une flotte navale de 355 navires, une proposition qui est devenue loi dans la loi d’autorisation de la défense nationale de 2018 après avoir été signée par l’ancien président Donald Trump.

Mais les propositions budgétaires des années suivantes n’ont pas répondu à ces attentes, y compris la proposition de Biden pour 2024 qui appelait à la réduction de 11 navires.

S’adressant aux journalistes au sujet de la réduction proposée plus tôt cette année, le contre-amiral John Gumbleton a déclaré que huit des 11 navires avaient été éliminés avant leur « fin de vie utile » en raison de « leur état matériel, de leur durée de vie restante, le coût, puis le temps nécessaire à la mise à niveau. »

« Ces six navires n’ont pas réussi cette analyse du retour sur investissement. En plus du temps et de l’argent économisés grâce à ce désinvestissement, nous libérerons également plus de 1 500 marins pour soutenir des efforts plus prioritaires », a déclaré Gumbleton.

Interrogé sur le fait que la flotte de la Marine continue de osciller en dessous de 300 navires lors du même briefing, le sous-secrétaire de la Marine, Erik Raven, a déclaré aux journalistes que « l’état de préparation, la modernisation… et la capacité, dans cet ordre, sont les priorités qui… déterminent ce budget ».

« Nous travaillons constamment avec nos partenaires industriels pour nous assurer non seulement que nous finançons mais que nous prenons livraison des navires à temps et de manière efficace », a déclaré Raven.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Fox News.

Selon Sadler, l’incapacité des États-Unis à investir de manière adéquate dans leur capacité de construction navale n’est pas « une question partisane ». Il a affirmé que « les dirigeants politiques des deux partis ont échoué sur ce point ».

Sadler a ajouté que les législateurs doivent « prendre au sérieux la menace » et « mettre en place des plans et des budgets qui… développent la Marine ».

« Nous avons besoin de cohérence dans les budgets », a déclaré Sadler. « Nous devons trouver un moyen de retrouver un avantage concurrentiel afin qu’il y ait une raison, un espace de marché rentable pour que les jeunes Américains veuillent rejoindre quelque chose de nouveau, d’excitant, et qu’ils puissent vraiment bien gagner leur vie dans le transport maritime et la construction navale. Pour le moment, cela n’existe tout simplement pas. »