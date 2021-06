La canne à sucre serait-elle le nouveau matériau incontournable pour fabriquer les baskets du futur ? Les semelles en plastique pourraient-elles bientôt appartenir au passé ? L’arrivée d’une nouvelle matière naturelle et ressource renouvelable pourrait bien mettre un terme à l’utilisation du plastique dans nos chaussures. Alors que les marques de mode cherchent à se réinventer pour réduire leur impact sur la planète, elles se tournent progressivement vers la canne à sucre, qui s’annonce comme un allié majeur pour l’une des industries les plus polluantes au monde.

Il a fallu des décennies, voire des siècles, pour que la canne à sucre aille au-delà des sucres brun et blanc généralement utilisés pour faire des desserts, des gâteaux et autres friandises de tous les jours. Désormais, la plante, cultivée partout dans le monde (Brésil, Inde, Chine, et dans une moindre mesure Australie) pourrait aussi devenir une alternative crédible et durable à certains matériaux polluants, comme le plastique, utilisés dans l’industrie de la mode.

Baskets en canne à sucre

Les géants du secteur tentent d’innover et de se réinventer pour réduire leur empreinte environnementale, en recherchant, entre autres, l’utilisation de matériaux durables. Pour cela, plusieurs marques se sont tournées vers la canne à sucre – sans parler du raisin ou des pommes – comme alternative à des matériaux plus polluants, ou moins respectueux de l’environnement et du bien-être animal, comme le cuir ou le PVC utilisé pour fabriquer les semelles. de certaines chaussures.

La canne à sucre est rapidement devenue un matériau naturel incontournable pour la fabrication des semelles des sneakers, des chaussures très convoitées dans le monde entier depuis plusieurs années. L’une des marques pionnières dans le domaine n’est autre qu’Allbirds, qui s’est donné pour mission d’être (à tout le moins) neutre en carbone, et de ne proposer que des baskets éco-responsables fabriquées à partir de matériaux naturels, le tout sans compromis sur la qualité. ou performances. Et c’est un défi que la marque semble avoir relevé avec brio, le Time Magazine décrivant récemment les chaussures Allbirds comme « les plus confortables au monde ».

Allbirds fait partie des labels qui ont fait de la canne à sucre un matériau clé dans la conception de ses baskets, notamment utilisé pour confectionner sa semelle SweetFoam. Cette technologie a également constitué la base des Allbirds et adidas « FutureCraft.FootPrint », la première sneaker à faible émission de carbone issue de la collaboration des deux marques.

Un avenir prometteur

Mais la marque basée à San Francisco n’est pas la seule à avoir jeté son dévolu sur ce composant naturel et bas carbone. Plusieurs marques intègrent désormais la canne à sucre dans la conception de leurs chaussures, notamment pour les semelles, contribuant ainsi à réduire l’impact environnemental de chaque paire produite. La marque Ubac, par exemple, qui commercialise des baskets en laine recyclée, utilise également de la canne à sucre pour ses semelles. Cette matière biosourcée possède « d’excellentes propriétés techniques telles que la légèreté, la résistance et l’amorti », selon la marque.

Ce point de vue semble partagé par les marques Veja, Timberland et UGG, qui ont toutes lancé des modèles en partie fabriqués à partir de canne à sucre. Un engouement qui montre à quel point les qualités environnementales de la plante pourraient contribuer à faire évoluer la filière. En tout cas, son avenir semble tout tracé…

Bientôt les vêtements ?

Devenue déjà un incontournable dans l’univers de la basket, la canne à sucre pourrait rapidement s’emparer du textile. La marque Picture a récemment présenté la première veste de ski avec une technologie primaire basée sur des fibres biosourcées, fabriquées à partir de déchets de canne à sucre. Une innovation qui prouve que la canne à sucre peut aussi être utilisée dans la conception de vêtements.

Reste à savoir si, ou dans quelle mesure, l’industrie textile est prête à adopter cette composante naturelle qui pourrait, à terme, contribuer à chasser le plastique de nos placards.

Christelle Pellissier

