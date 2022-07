La canicule tue des centaines de personnes en Espagne et au Portugal — RT World News

L’Europe lutte contre des températures de plus de 40 ° C, le Royaume-Uni établissant un record absolu

Des centaines de personnes sont mortes à cause de la chaleur en Espagne et au Portugal au cours de la semaine dernière alors que l’Europe continue de lutter contre des températures supérieures à 40 ° C.

En Espagne, 510 personnes ont été victimes de la canicule entre le 10 et le 16 juillet, selon les chiffres de l’Institut espagnol Carlos III.

Lundi, la chaleur dans certaines régions du pays a dépassé les 43 degrés. Selon les responsables, les incendies de forêt en cours causés par la chaleur ont détruit entre 12 000 et 15 000 hectares et provoqué l’évacuation d’environ 3 000 personnes.

Au Portugal, les températures extrêmes ont coûté la vie à 659 personnes la semaine dernière, dont la plupart étaient des personnes âgées.

Le pays souffre également d’incendies dévastateurs. Le 15 juillet, un pilote est décédé dans un accident impliquant un avion de pompiers.















La France et la Grèce connaissent également des températures supérieures à 40 degrés. Le ministère français de la Santé n’a pas encore partagé d’informations sur les victimes de la vague de chaleur, mais devrait le faire à la fin du mois. Mercredi, la chaleur devrait diminuer à la fois en France et au Royaume-Uni voisin.

En Grande-Bretagne, la nuit dernière a été officiellement la plus chaude jamais enregistrée avec une température atteignant 25,8 degrés Celsius. Mardi, les températures au Royaume-Uni ont dépassé les 40 °C pour la première fois depuis 1922, lorsque les records ont commencé. A 12h50, le bureau météorologique a enregistré 40,2C à l’aéroport d’Heathrow. Le National Health Service du Royaume-Uni a mis en garde contre les décès inévitables dus à des causes liées à la chaleur.

Alors que les températures continuent de monter en flèche dans de nombreuses régions, les Britanniques ont été avertis de ne voyager que lorsque “absolument nécessaire.” En raison d’un grand nombre d’incendies dans la capitale, les pompiers de Londres ont déclaré une “incident majeur”.