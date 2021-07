La canicule torride de 25 ° C la semaine prochaine rend la carte du Royaume-Uni rouge sang avec une longue période de temps chaud et sec attendue

Une vague de chaleur TOUCHANTE est sur les cartes pour la semaine prochaine avec les cartes météorologiques du Royaume-Uni devenant rouge sang.

Une longue période de conditions chaudes et sèches est attendue – avec des températures atteignant un glorieux 25C.

Le mercure commencera à grimper à partir de dimanche, les choses s’échauffant vraiment à partir du 18 juillet.

Il devrait atteindre le minimum 20 ce week-end, avant que l’explosion de chaleur subtropicale de quinze jours ne voit les températures atteindre des sommets de 25 ° C.

Le Met Office prédit qu’à partir de la fin de la semaine prochaine, « il y a une chance que les conditions soient plus chaudes et plus sèches que la moyenne dans l’ensemble ».

Et les graphiques de température de Netweather montrent que les conditions s’améliorent à partir du 14 juillet, avec des maximums de 25 ° C à Londres, 24 ° C à York et 23 ° C à Norwich.

Le sud sera parfois particulièrement chaud, ont ajouté les prévisionnistes.

La « vague de chaleur » devrait durer du 19 juillet au 2 août – juste à temps pour l’assouplissement des restrictions de Covid le « jour de la liberté ».

La plupart de l’Angleterre et du Pays de Galles verront des températures au milieu des années 20, mais elles pourraient atteindre jusqu’à 27 ° C à Londres.

Certaines parties de l’Écosse pourraient également connaître des sommets de 24 °C, selon les prévisions à long terme.

Mais les Britanniques doivent traverser quelques orages avant que le temps ne se réchauffe.

Le prévisionniste du Met Office, Greg Dewhurst, a déclaré que des nuages ​​​​épais et de fortes pluies frapperont le sud de l’Angleterre samedi matin avant que le ciel ne commence à s’éclaircir dans l’après-midi.

L’Irlande du Nord et l’ouest de l’Écosse devraient rester nuageux, mais il pourrait également y avoir des éclaircies, a-t-il ajouté.

Son collègue Alex Deakin a ajouté que le week-end, les averses seront lentes car les vents devraient être légers.

Les fans de Wimbledon peuvent s’attendre à rester plus secs que les habitants du Nord, qui pourraient voir des orages.

Et heureusement, la météo pourrait nous porter chance pour le dernier match de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie dimanche.

Le Met Office a déclaré que l’équipe de football d’Angleterre devrait faire face à l’épreuve de force dans les mêmes conditions météorologiques que l’équipe de 1966 lorsqu’elle a remporté la Coupe du monde.

Dans ce qui pourrait être de bon augure pour l’équipe de Gareth Southgate, les météorologues ont prédit la même température de 20 ° C et les mêmes perspectives d’averses qui ont frappé le stade de Wembley le jour de la finale il y a 55 ans.

Cela survient malgré le fait que les températures moyennes ont considérablement augmenté au cours du dernier demi-siècle en raison du changement climatique, ont déclaré les prévisionnistes.

M. Dewhurst a déclaré: « Je peux vous dire que le 30 juillet 1966, le temps était très similaire à ce qui est prévu pour dimanche.

« Il a atteint environ 20°C et il y a eu quelques averses autour. »

Les fans de football qui regardent à Wembley et à Trafalgar Square à Londres devraient se préparer au risque de pluie.

M. Dewhurst a déclaré: « Nous avons pris un bon départ dans une grande partie du Royaume-Uni, mais nous verrons des épidémies de pluie se développer au Pays de Galles et dans le sud-ouest de l’Angleterre dimanche matin.

« Cette pluie se déplacera vers l’est – atteignant probablement la région de Londres vers 19 heures ou 20 heures. »

Cela survient après que le temps turbulent de vendredi ait engendré des « mini-tornades » dans le nord-est, y compris à Darlington, où un employé du NHS, Dean Ball, en a filmé une.

Le local Andrew Dallin a également partagé des images du temps anormal se formant dans le ciel sur les réseaux sociaux.

Il a également montré un cliché de son chien avec la légende : « Nous avons amené Toto à l’intérieur juste au cas où. »

M. Dewhurst a déclaré que le phénomène est connu sous le nom de nuage en entonnoir.

Il a déclaré: « C’est une tornade qui ne touche pas le sol.

« Nous en avons vu quelques-uns au cours des derniers jours en fait, où il y a eu une basse pression sur le Royaume-Uni. »

Les doigts tournants des nuages ​​sont causés par la collision de courants d’air chaud et froid se déplaçant dans différentes directions.