La canicule fait plus de 1 000 morts au Portugal

Le Portugal a signalé plus de 1 000 décès dus à la vague de chaleur actuelle, le chef de la santé avertissant mardi que le pays doit se préparer à faire face aux effets du changement climatique alors que les températures continuent d’augmenter.

“Le Portugal … fait partie des régions du globe qui pourraient être (plus) touchées par la chaleur extrême”, a déclaré à Reuters Graça Freitas, responsable de l’autorité sanitaire DGS. “Nous devons être de plus en plus préparés aux périodes de températures élevées.”

Les températures à travers le Portugal frappé par la sécheresse ont dépassé 104 degrés Fahrenheit la semaine dernière. Bien qu’ils aient chuté ces derniers jours, Freitas a déclaré qu’ils restaient au-dessus des niveaux normaux pour cette période de l’année.

La DGS avait précédemment signalé 238 décès supplémentaires dus à la vague de chaleur du 7 au 13 juillet, mais Freitas a déclaré que le nombre de décès était désormais passé à 1 063 pour la période allant jusqu’au 18 juillet.

Les températures élevées, la sécheresse persistante et la mauvaise gestion des forêts ont été responsables de plusieurs incendies de forêt qui ont balayé le Portugal. Les pompiers luttent également contre les incendies dans d’autres pays du sud de l’Europe, notamment en Espagne.

Carlos Antunes, chercheur à la faculté des sciences de l’Université de Lisbonne, a déclaré dans une interview que les données montraient que les personnes les plus susceptibles de mourir à cause des vagues de chaleur étaient les personnes âgées.

Il a déclaré que le nombre de décès à l’avenir dépendra, entre autres, des mesures préventives que les gens adopteront pour se protéger, de la façon dont les maisons de soins s’occuperont de leurs résidents et de l’adaptation des infrastructures.

“Avec le changement climatique, on s’attend à ce que cette augmentation de la mortalité s’intensifie et nous devons donc prendre des mesures au niveau de la santé publique pour minimiser l’impact”, a déclaré Antunes.