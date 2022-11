La canicule en Europe pourrait avoir causé plus de 20 000 décès « en excès »

Des femmes tenant un parapluie pour se protéger du soleil attendent à l’arrêt de bus alors que la canicule frappe Londres, Royaume-Uni, le 18 juillet 2022. (Photo de Rasid Necati Aslim/Anadolu Agency via Getty Images)

Les vagues de chaleur estivales en France, en Allemagne, en Espagne et en Grande-Bretagne ont entraîné plus de 20 000 décès “en excès”, selon un rapport compilant des chiffres officiels jeudi.

Les températures ont atteint près de 40 degrés Celsius ou plus de Paris à Londres en 2022 et les climatologues du groupe World Weather Attribution ont découvert que des températures aussi élevées auraient été “pratiquement impossibles” sans le changement climatique.

Une vague de chaleur en 2003 a causé plus de 70 000 décès supplémentaires à travers l’Europe, principalement en France, et a conduit de nombreux pays à mettre en œuvre des mesures telles que des systèmes d’alerte précoce, demandant aux gens de surveiller les autres et ouvrant des écoles climatisées.

Ce plan d’action et les plans d’action connexes ont peut-être atténué une partie de l’impact des vagues de chaleur en 2022, mais le nombre de morts était toujours “plus élevé que prévu”, a déclaré Chloe Brimicombe, chercheuse sur les vagues de chaleur à l’Université de Graz en Autriche.

Elle a déclaré à Reuters :

Je considère cela… comme la canicule la plus percutante depuis 2003.

Étant donné que les autorités n’attribuent pas directement la plupart des décès à la chaleur, les statisticiens utilisent la formule de l’excès pour donner une estimation, en examinant le nombre de personnes décédées de plus au cours d’une période donnée que prévu par rapport à une référence historique.

La chaleur peut tuer en provoquant un coup de chaleur, qui endommage le cerveau, les reins et d’autres organes, mais elle peut également déclencher d’autres conditions telles qu’une crise cardiaque ou des problèmes respiratoires.

L’Organisation météorologique mondiale a déclaré ce mois-ci que l’Europe s’était réchauffée plus de deux fois plus que le reste du monde au cours des trois dernières décennies, tandis que le service Copernicus sur le changement climatique a déclaré que l’été 2022 était le plus chaud jamais enregistré.

La France a signalé environ la moitié des décès excédentaires de l’été en Europe occidentale, avec 10 420 décès au total.

Le nombre excessif de décès a atteint 3 271 en Angleterre et au Pays de Galles au cours de l’été, a rapporté l’Office of National Statistics britannique.

L’Espagne a enregistré 4 655 décès attribuables à la chaleur entre juin et août, tandis que l’agence de santé allemande en a signalé 4 500.