La canicule en Europe : 5 choses à savoir

Les perturbations se sont poursuivies mercredi alors même que le temps se refroidissait, et le réseau ferroviaire britannique a déclaré que les ingénieurs inspectaient toujours les voies et réparaient les dommages. Trains directs de Londres à l’Ecosse et de Londres à Cambridge sont restés suspendus le matin, tandis que certaines autres lignes ont des horaires limités.

Les problèmes ont bloqué de nombreux passagers à King’s Cross, l’un des hubs les plus fréquentés de Londres, où des photographies ont circulé en ligne de foules scannant les horaires des services annulés. Heather J. Fitt, une auteure qui transitait par la gare de Portsmouth, sur la côte sud, pour assister à une conférence sur la rédaction de romans policiers à Harrogate, dans le nord de l’Angleterre, a déclaré que l’expérience avait été stressante.

Lorsqu’elle est descendue à King’s Cross, elle a découvert que son prochain train avait été annulé.

“Il faisait chaud et étouffant et personne ne savait ce qui se passait”, a-t-elle déclaré.

Les perturbations ont incité le réseau ferroviaire britannique à mettre en place un groupe de travail chargé de travailler sur des recommandations pour résister aux futures vagues de chaleur.

“Le temps que nous avons connu cette semaine a exercé une énorme pression sur notre infrastructure, notre personnel et nos passagers”, a déclaré Andrew Haines, directeur général du réseau, dans un communiqué mercredi. « Les événements météorologiques extrêmes devenant de plus en plus fréquents à mesure que notre climat continue de changer, nous devons tout mettre en œuvre pour rendre notre chemin de fer aussi résilient que possible.