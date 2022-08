La canicule en Chine frappe les principaux constructeurs automobiles, dont Tesla

La vague de chaleur brutale en Chine frappe désormais les principaux acteurs de l’industrie automobile.

Le rationnement de l’électricité dans la province du Sichuan – le centre hydroélectrique le plus important de Chine – a affecté la production des principaux constructeurs automobiles de Shanghai, dont Tesla, selon des informations parues dans les médias d’État chinois.

Le Sichuan a ordonné à la plupart des usines de fermer pendant six jours jusqu’à samedi en raison de la chaleur extrême et la sécheresse qui a provoqué une crise d’électricité. La fermeture a depuis été prolongée de cinq jours supplémentaires.

SAIC Motor – le plus grand constructeur automobile chinois – et Tesla ont informé le gouvernement de la ville de Shanghai que la crise énergétique dans le Sichuan a perturbé les chaînes d’approvisionnement et impacté la production dans leurs usines de la ville, selon les rapports.

Shanghai, qui se trouve à environ 1 200 miles de la province du Sichuan, abrite la “Gigafactory” de Tesla, qui a déjà construit un million de voitures pour la société américaine de véhicules électriques.

SAIC possède trois grandes usines à Shanghai, dont deux coentreprises avec Volkswagen et General Motors.

La semaine dernière, les entreprises ont demandé au gouvernement de Shanghai d’aider leurs fournisseurs du Sichuan, qui ont été touchés par le rationnement de l’électricité.

Selon des documents officiels cités par les médias d’État chinois, 16 fournisseurs automobiles de la région n’ont pas pu fabriquer suffisamment de pièces la semaine dernière en raison des coupures de courant. L’agence de planification économique de Shanghai a demandé au Sichuan pour augmenter l’alimentation électrique de ces entreprises, y compris Chengdu Yinli Auto Parts.

“SAIC et Tesla sont les principales entreprises de Shanghai à construire un centre de l’industrie automobile de classe mondiale, et ont établi d’importants partenariats d’approvisionnement avec de nombreuses entreprises de pièces automobiles dans la province du Sichuan”, a déclaré le gouvernement de Shanghai aux autorités du Sichuan, selon les documents cités par Caixin. .

CNN Business a contacté le gouvernement de Shanghai et les deux constructeurs automobiles pour obtenir des commentaires, mais n’a pas encore reçu de réponse.

La Chine fait face à sa pire vague de chaleur depuis 1961, avec des températures dépassant les 40 C (104 F) dans plus de 200 villes. Les conditions météorologiques ont provoqué le rétrécissement du fleuve Yangtze, un fleuve crucial du pays, et provoqué la sécheresse dans plus de 70 villes.

La chaleur et la sécheresse extrêmes ont provoqué une pointe de la demande de climatisation et une baisse de l’approvisionnement en énergie hydroélectrique, mettant à rude épreuve le réseau électrique.

Le Sichuan, qui est une plaque tournante pour les fabricants de semi-conducteurs, de batteries au lithium et de pièces automobiles, a fermé la plupart des usines de la province lundi dernier. Le gouvernement local a déclaré que cette décision visait à assurer suffisamment d’électricité aux résidents.

La province a prolongé la coupure de courant de cinq jours supplémentaires samedi, alors que les températures élevées persistaient autour de 40 ° C, tandis que de faibles précipitations persistaient. Le rationnement de l’électricité a déjà impacté les grandes entreprises internationales.

Le constructeur automobile japonais Toyota, qui possède une usine dans la ville de Chengdu, a suspendu les opérations de l’usine la semaine dernière, selon Reuters. La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’usine du fournisseur Apple Foxconn dans le Sichuan a également été touchée, bien que la société ait déclaré que l’impact n’était “pas significatif”. BOE Technology, un important fabricant de panneaux LCD et OLED, a également déclaré la semaine dernière qu’il devait procéder à des “ajustements de production” dans le Sichuan en réponse aux coupures de courant.

La demande de Shanghai d’un traitement particulier pour ses constructeurs a déclenché une réaction violente sur les réseaux sociaux chinois, de nombreux internautes la décrivant comme “inappropriée” et “sans vergogne” à un moment où des dizaines de milliers de personnes dans le Sichuan sont sans électricité.

Les constructeurs automobiles chinois, dont Tesla, venaient tout juste de commencer à se remettre d’un verrouillage de plusieurs mois à Shanghai plus tôt cette année qui avait touché sa production et ses fournisseurs. Les ventes de voitures ont connu une forte baisse en avril, les ventes de Tesla ayant chuté de 98 % ce mois-là.



