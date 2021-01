Les températures montent en flèche dans les années 40 dans de vastes étendues du pays avec une prévision de la journée australienne torride.

L’Australie a traversé une vague de chaleur au cours de la semaine dernière qui, dans de nombreuses régions, y compris Sydney, culminera mardi au moment où les barbecues se déclenchent.

La zone intérieure a atteint 45 ° C avec plus de la même prévision, et les banlieues extérieures des grandes villes ont dépassé 40 ° C.

Le sud de la Nouvelle-Galles du Sud bénéficiera d’un soulagement le jour de l’Australie demain, tandis que Sydney se rafraîchira mardi soir. Sur la photo: Bondi Beach le lundi 25 janvier

Les températures nocturnes à Sydney lundi resteraient élevées, approchant les 30 ° C

Les températures montent en flèche dans les années 40 dans de vastes étendues du sud-est de l’Australie, offrant aux services d’incendie leur premier test majeur cet été

Agata Imielska, responsable du Bureau de météorologie de la NSW, a déclaré que les températures du jour de l’Australie dans l’ouest de Sydney dépasseraient 40 ° C, mais que les zones côtières bénéficieraient d’une brise marine, atteignant environ 35 ° C.

Les températures nocturnes de lundi resteraient élevées, approchant les 30 ° C. Mais il est peu probable que les records de chaleur s’effondrent cette semaine.

« Demain, nous verrons un changement se déplacer à travers la Nouvelle-Galles du Sud, en commençant par le sud, apportant des nuages ​​et de la pluie le matin dans les régions du sud, nous verrons donc des températures plus fraîches », a déclaré Mme Imielska aux journalistes lundi.

La météorologue principale de la BoM, Gabrielle Woodhouse, a déclaré que les gens de l’Afrique du Sud, de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud avaient peu de chances de dormir tranquille.

« La partie importante de la chaleur que nous constatons est que les températures nocturnes restent particulièrement chaudes », a-t-elle déclaré aux journalistes.

Des interdictions totales de feu sont en place lundi dans les trois districts de NSW Riverina et dans six districts de Victoria. Sur la photo: Bondi Beach lundi

Un changement frais devrait se déplacer vers l’est à travers Victoria lundi après-midi, faisant baisser les températures de 10 à 15 ° C en une heure. Sur la photo: la plage de Port Melbourne lundi

« Sur certaines parties du sud de l’intérieur des terres en particulier, nous examinons des températures (pendant la nuit) n’importe où dans les années 20, atteignant même 30 ° C … donc très chaudes. »

Mme Woodhouse a ajouté qu’il était peu probable que la chaleur – y compris les températures nocturnes – s’atténue en Nouvelle-Galles du Sud avant mardi soir ou mercredi matin.

Le mardi de l’Australie, les températures chuteraient entre 38 ° C et 41 ° C dans l’ouest de Sydney et autour de 32 ° C dans la ville en raison de la brise marine.

Canberra devrait également s’étouffer, atteignant le milieu des années 30 avant une douche du soir.

« Ce que nous voyons avec cette vague de chaleur, ce sont plusieurs jours de ces températures maximales et minimales très élevées qui peuvent être assez difficiles à gérer alors que nous n’avons pas eu d’histoire à ce sujet cet été », a déclaré Mme Woodhouse.

La canicule donne également aux pompiers leur premier test majeur cet été avec plusieurs incendies dans tout le pays.

Des interdictions totales de feu sont en place lundi dans les trois districts de NSW Riverina et dans six districts de l’époque victorienne, dont Mallee, Wimmera, Northern Country, North East et North Central et East Gippsland.

On craint également que deux maisons soient endommagées ou détruites par un feu de brousse incontrôlé dans les collines au sud-est d’Adélaïde en Australie du Sud.

Le mardi de l’Australie, les températures chuteraient entre 38 ° C et 41 ° C dans l’ouest de Sydney et autour de 32 ° C dans la ville en raison de la brise marine. Sur la photo: Bondi Beach lundi

Le Bureau de météorologie a déclaré que les températures du jour de l’Australie dans l’ouest de Sydney dépasseraient 40 ° C, mais que les zones côtières bénéficieraient d’une brise marine, atteignant environ 35 ° C. Sur la photo: Bondi Beach lundi

Le prochain cyclone tropical de la saison pourrait frapper le nord de l’Australie dans les prochains jours alors qu’un système météorologique se développe dans le golfe de Carpentaria. Sur la photo: Bondi Beach lundi

Un changement frais devrait se déplacer vers l’est à travers Victoria lundi après-midi, faisant baisser les températures de 10 à 15 ° C en une heure et épargnant à l’État une troisième journée consécutive de conditions étouffantes mardi.

Le prévisionniste de la BoM, Dean Narramore, a déclaré aux journalistes que les températures à Melbourne avaient chuté de 10 degrés en 10 minutes lundi et que le temps resterait frais le jour de l’Australie.

« Cela pourrait être une matinée pluvieuse pour Australia Day à Melbourne, mais la pluie aura tendance à ralentir dans l’après-midi et, espérons-le, à quelques pauses ensoleillées d’ici le milieu de l’après-midi », a-t-il déclaré.

« Nous ne sommes que fin janvier et nous avons encore février à traverser et parfois nous n’obtenons pas de grosses chaleurs avant début mars … Je suis sûr que nous verrons une autre vague de chaleur comme celle-ci dans les semaines à venir. ‘

Les températures dans le sud-ouest et le centre de Melbourne et de Victoria – qui ont culminé à 42 ° C à Laverton – ont commencé lundi après-midi à se calmer, avec un changement de vent apportant des conditions plus fraîches.

Le même changement de vent frappera l’est et le nord de Victoria plus tard lundi, assouplissant les conditions dans des endroits tels que Shepparton, qui a atteint 42 ° C.

Le prochain cyclone tropical de la saison pourrait frapper le nord de l’Australie dans les prochains jours alors qu’un système météorologique se développe dans le golfe de Carpentaria.

Le prochain cyclone tropical de la saison pourrait frapper le nord de l’Australie dans les prochains jours alors qu’un système météorologique se développe dans le golfe de Carpentaria

Les gens échappent à la chaleur du matin sur la plage de Port Melbourne alors que le temps augmente avec les températures attendues dans les années 30

Il y a une chance modérée (20 à 50%) qu’un cyclone tropical se développe mercredi, et le Bureau de météorologie surveille de près le système.

« Si le système de basse pression reste au-dessus de l’eau au-delà de cela, cette chance augmentera probablement », a déclaré le météorologue Pieter Claassen.

Le prochain cyclone tropical à se former dans les eaux australiennes s’appellera Lucas.

Il y a un fort courant d’avertissement de vent dans les eaux du Golfe mardi et le système en développement coïncide avec des marées très hautes.

À Hobart, les températures grimperont à 34 ° C lundi.

Ce sera une autre journée chaude dans la capitale nationale à Canberra, avec des températures de 30 ° C et plus jusqu’à mercredi.

Ailleurs en Australie, Brisbane sera beaucoup plus doux dans les années 20 avec le temps agréable qui se poursuivra jusqu’à mardi

Pendant ce temps, sur la côte ouest, Perth atteindra un sommet de 26 ° C lundi et remontera à 28 ° C mardi. Sur la photo: Port Melbourne lundi

Le maximum sera de 38 ° C lundi, 35 ° C mardi et 30 ° C mercredi – avec un ciel ensoleillé persistant tout le temps, bien qu’il y ait une possibilité de pluie mercredi.

Ailleurs en Australie, Brisbane sera beaucoup plus doux dans les années 20 avec le temps agréable qui se poursuivra jusqu’à mardi.

Pendant ce temps, sur la côte ouest, Perth atteindra un sommet de 26 ° C lundi, et remontera à 28 ° C mardi.

Dans le Top End, Darwin atteindra un maximum de 31 ° C lundi, ce qui devrait rester le même jusqu’à mercredi.

Des averses et des tempêtes sont attendues jusqu’à vendredi alors que le Territoire du Nord traverse actuellement sa saison des pluies.