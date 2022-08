La canicule de quatre jours devrait se terminer par des crues soudaines et des pannes d’électricité alors que trois semaines de pluie tombent en trois heures, prévient le Met Office

La vague de chaleur de quatre jours en Grande-Bretagne devrait se terminer par un lavage dimanche – avec trois semaines de pluie tombant en trois heures, a averti le Met Office.

Les crues soudaines et les pannes d’électricité devraient éteindre le torride la semaine prochaine, avec un risque d’averses orageuses intenses qui trempent la nation.

Des crues soudaines sont possibles à partir du dimanche et du lundi car de fortes pluies tombent sur les surfaces sèches Crédit : PA

La période humide pourrait entraîner des crues soudaines sur la boue séchée et fissurée comme ci-dessus dans le réservoir de Pontsticill près de Merthyr Tydfil, au Pays de Galles Crédit : Getty

Des températures aussi élevées que 35 ° C ont continué à assécher les rivières et les jardins aujourd’hui, avec une sécheresse déclarée dans toute l’Angleterre ce matin.

Mais la période de sécheresse extrême devrait se terminer à partir de dimanche après-midi en Écosse et en Irlande du Nord, suivie de l’Angleterre et du Pays de Galles lundi.

Un avertissement météo jaune pour les orages a été émis pour la semaine prochaine, les prévisionnistes avertissant que certaines régions du pays verront 50 mm de pluie en trois heures.

D’autres verront “des orages intenses”, de la grêle et des éclairs fréquents.

Le météorologue en chef adjoint du Met Office, Jason Kelly, a déclaré: «Le temps chaud actuel fera place à une panne orageuse de l’ouest, qui se propagera au sud et à l’est au début de la semaine prochaine.

« Avant cela, des orages isolés mais intenses sont possibles dimanche et lundi.

« Les avertissements mettent en évidence la possibilité que certains endroits voient environ 50 mm de pluie tomber sur une période de trois heures dans le nord, certaines zones plus au sud pouvant voir environ 30 mm de pluie sur une période de trois heures. “

Il a ajouté: “La grêle et les éclairs fréquents sont également possibles dans le cadre de ces averses et représentent un danger supplémentaire.

« Nous continuons de surveiller l’évolution de ces averses orageuses mardi et mercredi de la semaine prochaine.

“Il y a un risque d’averses assez intenses parfois pour certaines régions et nous affinons l’emplacement probable de celles-ci dans les prochains jours.”

Une alerte orange de quatre jours pour la chaleur extrême du Met Office est actuellement en place pour une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles jusqu’à dimanche, avec des avertissements d’impacts sur la santé et de perturbation des voyages.

Le National Drought Group (NDG) s’est réuni aujourd’hui pour discuter du temps sec continu – et a confirmé plus tard la sécheresse généralisée.

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales a déclaré que les régions les plus touchées de l’Angleterre – le sud-ouest, certaines parties du sud et du centre et l’est – devaient passer en état de sécheresse.

Cela inclut : Devon et Cornouailles, Solent et South Downs, Kent, sud de Londres et East Sussex, Herts et nord de Londres, East Anglia, Thames, Lincolnshire et Northamptonshire, et East Midlands.

Le Yorkshire et les West Midlands devraient être déplacés dans la catégorie sécheresse plus tard ce mois-ci.

L’Agence pour l’environnement (EA) et les compagnies des eaux devraient mettre en œuvre d’autres plans pour gérer l’impact des bas niveaux d’eau, qui pourraient inclure de nouvelles interdictions des tuyaux d’arrosage – bien qu’ils insistent sur la sécurité des approvisionnements.

Des restrictions sont déjà en place dans le Hampshire, l’île de Wight, l’île de Man, le Kent et le Sussex au milieu d’une période de sécheresse prolongée et d’une “demande record”.

Welsh Water a également annoncé que les personnes vivant dans le Pembrokeshire ne peuvent plus utiliser de tuyaux d’arrosage ou de gicleurs à partir du 19 août, et Thames Water a averti que des interdictions pourraient couvrir le Grand Londres, la vallée de la Tamise, le Surrey, le Gloucestershire et le nord du Wiltshire dans les “semaines à venir”.

Yorkshire Water est également devenue la cinquième entreprise en Angleterre et au Pays de Galles à annoncer une interdiction, qui commence le 26 août.

Les résidents font la queue pour des batailles d’eau à Haddenham dans le Cambridgeshire Crédit : Geoff Robinson

Terrains de football secs à Hackney Marshes, dans l’est de Londres Crédit : PA

Les pompiers et les agriculteurs s’attaquent à un incendie sur le terrain près du village de Ridlington, Rutland Crédit : Terry Harris / Tim Scrivener