La canicule de l’Ouest bat des records en Californie, dans le Montana et dans l’Utah

Un record de 100 ans battu dans le Montana. La température la plus chaude dans une ville de l’Utah en 147 ans. Des dizaines de records quotidiens ont été battus dans de nombreux États.

Et la canicule en Occident ne s’arrête pas.

Plus de 50 millions d’Américains dans huit États différents ont fait l’objet d’avertissements de chaleur et surveillent mardi le National Weather Service exhortant les gens à rester hydratés et à rester à l’intérieur.

Des dizaines de records quotidiens ont été battus lundi et mardi, s’étendant des vallées centrales et intérieures de la Californie jusqu’au nord du Montana et du Wyoming.

Salt Lake City a également établi un autre record de chaleur pour la deuxième journée consécutive, connaissant son jour le plus chaud de l’année et la température la plus chaude pour juin en 147 ans après avoir atteint 106 degrés, selon le service météo. Palm Springs, en Californie, a atteint 117 degrés, semblant battre le record de température record du 15 juin établi en 1961.

« Les températures élevées dans certaines parties du comté de Riverside ne sont pas nouvelles, mais celles qui sont prédites au cours de la semaine peuvent être très dangereuses, en particulier pour ceux qui sont très jeunes, très âgés et ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents », a déclaré le Dr Geoffrey Leung, responsable du comté. agent de santé publique. « Vous ne voulez pas ignorer le potentiel de préjudice. »

Un record quotidien de 104 degrés a été établi à Billings, Montana, mardi, après que le clip ait été cassé lundi ; un record quotidien de température en 1919 a été fracassé de 12 degrés à Miles City, Montana.

Et à Denver mardi, les températures ont grimpé à 101 degrés, battant l’ancien record du 15 juin, qui était de 97 degrés et s’est produit en 1952 et 1993, respectivement.

« Il reste encore plusieurs heures pour qu’il fasse encore plus chaud », service météo a déclaré sur Twitter.

« Compte tenu de la chaleur, des conditions sèches et des vents en rafales, le danger d’incendie est également une préoccupation dans une grande partie de l’Ouest, avec des risques critiques de temps d’incendie en place ce soir dans certaines parties du centre du Grand Bassin et des Rocheuses du Nord », a également indiqué le service météorologique. dit dans un avis.

La hausse des températures aggravait le risque d’incendies de forêt dans le Montana et le nord du Wyoming, ont déclaré des responsables. Des vents forts avec des rafales pouvant atteindre 35 milles à l’heure étaient attendus, menaçant d’attiser les incendies de forêt déjà brûlants et rendant difficile l’éradication de nouveaux incendies.

Un incendie de forêt qui s’est déclaré lundi près du parc national de Yellowstone dans le Montana s’est développé rapidement pendant la nuit et avait brûlé plus de 8 kilomètres carrés mardi matin, a rapporté la chaîne d’information KULR-TV. Les propriétaires de la région ont été informés qu’ils pourraient être invités à évacuer si les conditions empiraient.

Pendant ce temps, les sociétés de réseau électrique de Californie et du Texas avertissent que les centrales sont plus hors ligne que d’habitude en raison du temps chaud et demandent aux résidents de conserver l’énergie pour éviter les pannes de courant.

Et il y aura peu de soulagement avant le week-end pour les États du sud-ouest. Les températures dans de nombreux États devraient rester au-dessus des années 90, ont déclaré les prévisionnistes.

À Las Vegas, le météorologue Stan Czyzyk a déclaré au Las Vegas Review Journal que le record de mardi pourrait dépasser le record de 1940 de 116 pour la journée, mais que les records étaient plus susceptibles de tomber plus tard dans la semaine.

Le National Weather Service a déclaré que depuis le début des records en 1937, le maximum n’a été égal ou supérieur à 113 à Las Vegas cinq jours de suite que cinq fois.

Et la température de mardi à Phoenix a égalé un record établi en 1974 pour 115 degrés. La ville de l’Arizona devrait atteindre ce niveau pour le reste de la semaine, alimentant les incendies de forêt dans l’État.

« C’est un peu tôt pour voir des températures aussi élevées, c’est sûr », a déclaré Marvin Percha, prévisionniste principal au bureau du service météorologique de Phoenix.

Contribuant : Amanda Ulrich, Palm Springs Desert Sun ; The Associated Press